Павел Латушко уехал за границу — в Польше и Литве запланировано много встреч

Бывший министр, дипломат, гендиректор Купаловского театра, а ныне член президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса в Беларуси Павел Латушко с утра 2 сентября находится на территории Польши.





«Я нахожусь в Польше по приглашению Зигмунда Бердыховского — председателя программного совета Экономического форума в городе Крыница-Гурска, — сообщил Латушко БелаПАН. — Этот форум ежегодно проходит в Польше, является одним из самых крупных международных экономических форумов в Центральной и Восточной Европе. Не единожды я принимал участие в проведении этого форума в качестве посла Беларуси в Польше, члена правительственных делегаций, которые возглавляли вице-премьеры, министры нашего правительства».

По его словам, во время форума он планирует «представить информацию о развитии внутриполитической и внутриэкономической ситуации» в Беларуси, а также провести двусторонние встречи.

Кроме того, в Варшаве у Латушко запланированы встречи в правительстве Польши, Министерстве иностранных дел и сейме, а также с представителями белорусской диаспоры. На этих встречах он представит «позицию Координационного совета по разрешению внутриполитического кризиса» в Беларуси.

Член президиума КР сообщил, что далее у него запланированы встречи в Вильнюсе — с представителями МИД Литвы, депутатами литовского сейма и Европарламента.

«Та информация, которая была предоставлена о моем въезде [на территорию Польши] в багажнике автомобиля, — абсолютная ложь. К сожалению, этим власть пользуется в последнее время просто без перерыва. Я официально без всяких препятствий пересек границу на погранпереходе «Бобровники — Берестовица», о чем имею соответствующую отметку в паспорте», — отметил Латушко.

Координационный совет по урегулированию политического кризиса в стране создан по инициативе Светланы Тихановской, которая находится в Литве. Первое его заседание прошло 19 августа. На следующий день Генпрокуратура сообщила, что по факту создания и деятельности совета возбуждено дело по ст. 361 УК (призывы к действиям, направленным на причинение ущерба национальной безопасности).