Конференции католических епископов в Беларуси выступила с заявлением

Конференция Католических Епископов в Беларуси выражает глубокую обеспокоенность в связи с тем, что 31 августа, при пересечении государственной границы на пограничном переходе Кузница Белостокска-Брузги главе Конференции Католических Епископов в Беларуси митрополиту Минско-Могилевскому архиепископу Тадеушу Кондрусевичу было отказано во въезде в Беларусь.





Недопустимо, что епископ Католической церкви, который является пастырем вверенных ему верующих, лишен возможности находиться в собственной епархии и нести в ней служение, порученное ему Святым отцом Папой Франциском.





Запрет на въезд на территорию Беларуси архиепископу Тадеушу Кондрусевичу, который является гражданином Республики Беларусь, Конференция Католических Епископов в Беларуси считает противоречащей действующему законодательству Республики Беларусь.





Эти и подобные действия отдельных органов власти не способствуют строительству конструктивных отношений между государством и Католической церковью в нашей стране, не служат снижению напряженности и преодолению глубокого разделения в обществе.





Конференция Католических Епископов в Беларуси выражает надежду на то, что отказ архиепископу Тадеушу Кондрусевичу во въезде в Республику Беларусь является лишь досадным недоразумением, которое как можно скорее будет разрешено, а также что подобные инциденты не будут происходить в будущем.





Конференция Католических Епископов в Беларуси обращается к духовенству, монашествующим и мирянам, а также ко всем людям доброй воли с просьбой молиться о как можно более скором возвращения архиепископа Тадеуша Кондрусевича на родину.





От имени католических епископов Беларуси:





Александр Кашкевич, епископ Гродненский, вице-председатель Конференции католических епископов в Беларуси;





Юзеф Станевский, вспомогательный епископ Гродненской епархии, генеральный секретарь Конференции католических епископов в Беларуси.