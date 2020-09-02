В Беларусь прилетел VIP-самолет с Ближнего Востока

















Как стало известно каналу, часть пассажиров рейса с Ближнего Востока сняли президентский люкс в гостинице «Пекин» и еще около 20 номеров со сроком проживания до одной недели. «По неподтвержденным данным, к своему белорусскому коллеге и его начальству прибыл один из высокопоставленных катарских силовиков», — говорится в сообщении.





Судя по фотографиям, опубликованным в Instagram-аккаунте сотрудника минского аэропорта, прибывший самолет — Airbus A340-300. Воздушное судно этой модификации в Катаре есть только у авиакомпании Qatar Amiri Flight, которая принадлежит правительству Катара и обслуживает исключительно королевскую семью и высокопоставленных чиновников