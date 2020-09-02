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В Беларусь прилетел VIP-самолет с Ближнего Востока

02.09.2020 15:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Пассажирский самолет Airbus A340 авиакомпании Qatar Amiri Flight, обслуживающей только VIP-пассажиров, прилетел в Минск из столицы Катара Дохи. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель» со ссылкой на данные сервиса Flightradar24.





Как стало известно каналу, часть пассажиров рейса с Ближнего Востока сняли президентский люкс в гостинице «Пекин» и еще около 20 номеров со сроком проживания до одной недели. «По неподтвержденным данным, к своему белорусскому коллеге и его начальству прибыл один из высокопоставленных катарских силовиков», — говорится в сообщении.

Судя по фотографиям, опубликованным в Instagram-аккаунте сотрудника минского аэропорта, прибывший самолет — Airbus A340-300. Воздушное судно этой модификации в Катаре есть только у авиакомпании Qatar Amiri Flight, которая принадлежит правительству Катара и обслуживает исключительно королевскую семью и высокопоставленных чиновников
 
Теги: Минск
 
 
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Пассажирский самолет Airbus A340 авиакомпании Qatar Amiri Flight, обслуживающей только VIP-пассажиров, прилетел в Минск из столицы Катара Дохи. Об этом сообщает Telegram-канал...
 
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