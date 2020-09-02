Девушку вызвали в ГАИ по поводу подачи звукового сигнала. Какой итог?

Источник материала: Onliner

Вечером 12 августа у перекрестка в Гродно собралось много людей. Проезжающие мимо автомобилисты сигналили. Среди них была и Ольга. Она говорит прямо: «Сигналила в знак солидарности». Это не осталось без внимания сотрудников ГАИ, и девушку остановили. Недавно в ГАИ ей вынесли решение, вновь в документах фигурирует фраза «создание аварийной обстановки».

«На перекрестке было много автомобилей, раздавались звуковые сигналы. Когда я проезжала пересечение улиц, на проезжую часть вышло много людей. Один из водителей, проезжая мимо, остановился, перегородив мне дорогу, — приводит слова Ольги AutoGrodno. — Мне пришлось тоже остановиться. Я попросила того водителя отъехать, а сама, пока стояла на перекрестке, тоже сигналила. Когда проезд освободился и я начала движение, за мной выехал автомобиль ГАИ без света фар. Когда на нем включились проблесковые маячки, я заехала в карман остановки. Ко мне очень быстро подбежал инспектор. Он сказал, что я сигналила на перекрестке, что есть запись. Я не отказывалась, спорить не хотела и запись показать не просила. Общение со стороны сотрудника было достаточно грубым, он почти переходил на крик „Что это за поведение на дороге, выражать свою позицию нужно иначе“. Но на вопрос „А как иначе?“ постоянно повторял „Иначе, иначе“».

В сети нашли видео, на котором фигурирует машина Ольги, стоящая на перекрестке.

«Инспектор долго рассматривал документы, как будто не знал, как выглядит квитанция техосмотра, где там отметка о дате, — говорит девушка. — Позже, сидя в автомобиле ГАИ, инспектор долго не мог найти нарушения в электронной базе, обращался с системой очень неумело. У меня вообще закрались сомнения, что передо мной сотрудник ГАИ. Камеры нагрудной не было, одет в какую-то черную майку. Так или иначе, выдали временные водительские права и пригласили на разбор в ГАИ в конце августа».





«В здании ГАИ на рассмотрении дела каких-то особых вопросов не задавали, — уверяет автомобилистка. — В постановлении указана ст. 18.14 ч. 10 — это „Нарушение лицом, управляющим ТС, правил движения ТС в жилых зонах, пользования звуковыми сигналами, повлекшие создание аварийной обстановки“. По ней предусмотрен штраф от 5 до 20 БВ (от 135 до 540 рублей) и возможность лишения водительских прав сроком до 2 лет. Мне дали минимальный штраф по этой статье — 5 базовых. Оплатить нужно в течение 40 дней. Штраф минимальный, наверное, потому, что ситуация с гудками уже стабилизировалась, в ГАИ стали более лояльными».





Читайте также: