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Девушку вызвали в ГАИ по поводу подачи звукового сигнала. Какой итог?
Источник материала: Onliner
Вечером 12 августа у перекрестка в Гродно собралось много людей. Проезжающие мимо автомобилисты сигналили. Среди них была и Ольга. Она говорит прямо: «Сигналила в знак солидарности». Это не осталось без внимания сотрудников ГАИ, и девушку остановили. Недавно в ГАИ ей вынесли решение, вновь в документах фигурирует фраза «создание аварийной обстановки».
«На перекрестке было много автомобилей, раздавались звуковые сигналы. Когда я проезжала пересечение улиц, на проезжую часть вышло много людей. Один из водителей, проезжая мимо, остановился, перегородив мне дорогу, —
В сети нашли видео, на котором фигурирует машина Ольги, стоящая на перекрестке.
«Инспектор долго рассматривал документы, как будто не знал, как выглядит квитанция техосмотра, где там отметка о дате, — говорит девушка. — Позже, сидя в автомобиле ГАИ, инспектор долго не мог найти нарушения в электронной базе, обращался с системой очень неумело. У меня вообще закрались сомнения, что передо мной сотрудник ГАИ. Камеры нагрудной не было, одет в какую-то черную майку. Так или иначе, выдали временные водительские права и пригласили на разбор в ГАИ в конце августа».
«В здании ГАИ на рассмотрении дела каких-то особых вопросов не задавали, — уверяет автомобилистка. — В постановлении указана ст. 18.14 ч. 10 — это „Нарушение лицом, управляющим ТС, правил движения ТС в жилых зонах, пользования звуковыми сигналами, повлекшие создание аварийной обстановки“. По ней предусмотрен штраф от 5 до 20 БВ (от 135 до 540 рублей) и возможность лишения водительских прав сроком до 2 лет. Мне дали минимальный штраф по этой статье — 5 базовых. Оплатить нужно в течение 40 дней. Штраф минимальный, наверное, потому, что ситуация с гудками уже стабилизировалась, в ГАИ стали более лояльными».
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Вечером 12 августа у перекрестка в Гродно собралось много людей. Проезжающие мимо автомобилисты сигналили. Среди них была и Ольга. Она говорит прямо: «Сигналила...
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