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Сергей Кузьминич: «Козеку ждет углубленное медобследование. Рассолько рвался в бой уже в матче с «Динамо»

02.09.2020 19:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Главный тренер «Крумкачоў» Сергей Кузьминич рассказал о состоянии игроков команды Сергее Козеки и Павла Рассолько.

«Козеке нужно сделать пройти углубленное медобследование, сделать КТ. После этого примем решение. Честно, Сергей мне больше нужен как помощник. Он хороший парень, и уверен будет хорошим тренером, пишет by.tribuna.com
А с Рассолько проще — он рвался в бой уже в матче с «Динамо», — сказал тренер.
 
 
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Главный тренер «Крумкачоў» Сергей Кузьминич рассказал о состоянии игроков команды Сергее Козеки и Павла Рассолько.
 
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