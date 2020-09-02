Samsung представила новый 5G-смартфон, фитнес-браслет и проектор. Сколько все это стоит

Источник материала: Tut.by

Samsung представила россыпь новых девайсов — начиная от самого доступного по цене 5G-смартфона в портфолио компании и заканчивая продвинутой станцией беспроводной подзарядки. Об этом сообщает The Verge .

Самый доступный 5G-смартфон





Девайс назвали Galaxy A42 5G. Как ясно из названия, его главная особенность — поддержка 5G-сетей. При этом в Европе цена гаджета равняется 369 евро — несравнимо меньше в сравнении с другими девайсами Samsung с 5G. Старт продаж намечен на ноябрь.

Впрочем, остальные характеристики также вполне на уровне. В активе 6,6-дюймовый OLED-экран на 6,6 дюйма, процессор Qualcomm Snapdragon 690, 4/6 ГБ оперативной памяти типа LPDDR4X и 64/128 ГБ внутреннего хранилища (UFS 2.1). Не отказались и от возможности расширения через карты microSD. А еще в активе 3,5-мм разъем для наушников и слот под две SIM-карты. Объем аккумулятора — 5000 мАч, есть быстрая проводная зарядка.

Основная камера состоит из модулей на 48 Мп, 8 Мп («ширик»), 5 Мп (сенсор глубины) и 5 Мп (макро). Фронтальная камера — на 20 Мп.

Фитнес-браслет





Новый фитнес-трекер под названием Galaxy Fit2, по сути, призван соревноваться с популярными решениями от китайских производителей. Устройство оснащается AMOLED-экраном на 1,1 дюйма с пиковой яркостью в 450 нит, защищено от воды и пыли по стандарту IP68 и 5 АТМ (это значит, с браслетом получится плавать в бассейне) и батареей на 159 мАч. Без подзарядки новинка проживет до 15 дней.

Конечно, в активе функции отслеживания физической активности (в том числе в автоматическом режиме), а также сенсоры для замера пульса. Браслет способен измерять пройденное расстояние и количество сожженных калорий.

В продаже Galaxy Fit2 появятся в следующем месяце. Цена — 50 евро.

Станция зарядки, планшет и проектор





Следующий девайс — станция беспроводной подзарядки Wireless Charger Trio. Опять же, как понятно из названия, устройство способно восполнять энергию одновременно трех аппаратов (смартфон, наушники, смарт-часы). Цена гаджета в Европе — 99 евро.

Также представили планшет Galaxy Tab A7 с экраном на 10,4 дюйма и системой динамиков Dolby Atmos. Точная стоимость девайса пока не называется.





Наконец, показали два ультракороткофокусных лазерных проектора серии 4К The Premiere — LSP9T и LSP7T. Они, соответственно, могут выводить картинку диагональю в 130 и 120 дюймов. LSP9T даже поддерживает стандарт HDR10+. Максимальная яркость — 2800 люмен. А еще проекторы позволяют прямо с них смотреть видео онлайн и зеркалировать картинки с подключенных беспроводным способом смартфонов.

Точная цена пока не называется.

Ниже — цены популярных у нас смартфонов Samsung: