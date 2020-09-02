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Samsung представила новый 5G-смартфон, фитнес-браслет и проектор. Сколько все это стоит
Источник материала: Tut.by
Samsung представила россыпь новых девайсов — начиная от самого доступного по цене 5G-смартфона в портфолио компании и заканчивая продвинутой станцией беспроводной подзарядки. Об этом сообщает
Самый доступный 5G-смартфон
Девайс
Впрочем, остальные характеристики также вполне на уровне. В активе 6,6-дюймовый OLED-экран на 6,6 дюйма, процессор Qualcomm Snapdragon 690, 4/6 ГБ оперативной памяти типа LPDDR4X и 64/128 ГБ внутреннего хранилища (UFS 2.1). Не отказались и от возможности расширения через карты microSD. А еще в активе 3,5-мм разъем для наушников и слот под две SIM-карты. Объем аккумулятора — 5000 мАч, есть быстрая проводная зарядка.
Основная камера состоит из модулей на 48 Мп, 8 Мп («ширик»), 5 Мп (сенсор глубины) и 5 Мп (макро). Фронтальная камера — на 20 Мп.
Фитнес-браслет
Новый фитнес-трекер под названием Galaxy Fit2, по сути,
Конечно, в активе функции отслеживания физической активности (в том числе в автоматическом режиме), а также сенсоры для замера пульса. Браслет способен измерять пройденное расстояние и количество сожженных калорий.
В продаже Galaxy Fit2 появятся в следующем месяце. Цена — 50 евро.
Станция зарядки, планшет и проектор
Следующий девайс — станция беспроводной подзарядки Wireless Charger Trio. Опять же, как понятно из названия, устройство способно восполнять энергию одновременно трех аппаратов (смартфон, наушники, смарт-часы). Цена гаджета в Европе — 99 евро.
Также представили планшет Galaxy Tab A7 с экраном на 10,4 дюйма и системой динамиков Dolby Atmos. Точная стоимость девайса пока не называется.
Наконец,
Точная цена пока не называется.
Ниже — цены популярных у нас смартфонов Samsung:
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Samsung представила россыпь новых девайсов.
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