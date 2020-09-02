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Тандем отступников?"Владимир Макей ситуационно объединил свои усилия с Натальей Кочановой"

02.09.2020 19:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В среде белорусской номенклатуры сформировался неожиданный для многих, но многообещающий политический союз

Тандем отступников?"Владимир Макей ситуационно объединил свои усилия с Натальей Кочановой"
В среде белорусской номенклатуры сформировался неожиданный для многих, но многообещающий политический союз, пишет телеграм-канал 
"Минская Семибоярщина".

Владимир Макей ситуационно объединил свои усилия с Натальей Кочановой. Этот, на первый взгляд, не совсем гармоничный тандем может привнести в белорусский политический процесс немало долгоиграющих новшеств. И, прежде всего, ряд больших «сюрпризов» для самого Лукашенко. Во время острого общественного кризиса дворцовая коалиция главного «агента влияния» и «королевы номенклатуры» вполне способна сдвинуть ситуацию с «мертвой точки».



Наталья Кочанова, еще будучи главой Администрации Президента, расставила «своих» людей по всей вертикали власти и на основных промышленных предприятиях страны. Возглавив Совет Республики (Сенат), она лишь упрочила личные позиции. Доверяя ей безгранично, Лукашенко назначил ее главой своего избирательного штаба и главным координатором «мягкой силы». Под своим прямым контролем он оставил только силовиков.

При подобных раскладах, властный транзит на западных условиях имеет все шансы на успех. Выдача западных гарантий неприкосновенности для сговорчивой части белорусской номенклатуры вполне реальна. Макею и Кочановой осталось лишь заручиться молчаливой поддержкой основного «центра силы» - Кремля. Вчерашняя встреча Лаврова и Макея в Москве – дополнительное тому подтверждение.


 
В случае успешной реализации данного плана, Лукашенко и семья остаются «за скобками» будущих политических трансформаций. Всех «собак спустят» на силовой блок. Его руководители получают по заслугам и будут выведены из игры.

Полагаем, совсем не случайно имеющая крупную недвижимость на берегу Балтийского моря Кочанова не попала в «пристрельные» санкционные списки стран Балтии. Этим «жестом» Макей показал ей, что готов выполнить свою часть сделки. Теперь ход за Кочановой.

В возглавляемом ею Совете Республики более 70% состава - ее доверенные люди. Действия депутатов нижней палаты парламента и ее председателя она так же контролирует фактически полностью. Напомним, что по Конституции именно Совет Республики принимает окончательное решение как по импичменту, так и немедленному отстранению главы государства от должности. Повод – государственная измена и уголовные преступления. Подобных эпизодов за Лукашенко числится предостаточно.

Следующий шаг за Кочановой. Нашёптывая на ухо, она должна подвести доверяющего ей автократа на грань «политического обрыва». А роковой шаг «в пропасть» Лукашенко конечно же сделает сам. Задуманное позволяет властной группировке сохранить все – власть, влияние, деньги, собственность.

 По плану «тандема отступников», сторонники перемен и белорусское общество получат то, чего так желают – отставку Лукашенко. Лишь в этом интересы народа и тайные желания Макея и Кочановой совпадают.
 
 
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В среде белорусской номенклатуры сформировался неожиданный для многих, но многообещающий политический союз
 
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