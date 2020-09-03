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LG представила 8K-телевизоры с поддержкой видеокарт GeForce RTX 30. Что это значит?
Источник материала: Onliner
Вчера компания LG
Благодаря этому обеспечивается поддержка функций, реализованных в новой линейке видеоускорителей GeForce RTX 30, в частности рейтрейсинг 8K/60Гц для топовых видеокарт RTX 3090 (которые, напомним, стоят $1,5 тыс.) в режиме реального времени. Также телевизоры являются совместимыми с технологией G-Sync.
Телевизоры LG и ранее поддерживали видеокарты NVIDIA: в частности, нынешние 4K-модели работают с сериями GeForce RTX 20 и GTX 16. Нынешний шаг примечателен тем, что новые телевизоры со старта работают с только появляющимися на рынке видеокартами.
Правда, цены на телевизоры серии ZX 8K 2020 кусаются: 88 дюймов обойдутся в $30 тыс., 77 — в $20 тыс.
43" 3840x2160 (4K UHD), матрица IPS, частота матрицы 50 Гц, Smart TV (LG webOS), HDR, Wi-Fi
49" 3840x2160 (4K UHD), матрица IPS, частота матрицы 100 Гц, Smart TV (LG webOS), HDR, Wi-Fi
32" 1920x1080 (Full HD), частота матрицы 50 Гц, Smart TV (LG webOS), HDR, Wi-Fi
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