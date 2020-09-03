LG представила 8K-телевизоры с поддержкой видеокарт GeForce RTX 30. Что это значит?

Источник материала: Onliner

Вчера компания LG представила «геймерские» телевизоры, получившие OLED-матрицы: это 88-дюймовые и 77-дюймовые устройства, поддерживающие видеокарты серии GeForce RTX 30, также анонсированные на днях. За обработку сигнала в новинках отвечает процессор Alpha 9 Gen 3 AI, имеется набор интерфейсов HDMI, полноценно поддерживающих скорость 48 Гбит/с для картинки в 8K-разрешении при 60 Гц.

Благодаря этому обеспечивается поддержка функций, реализованных в новой линейке видеоускорителей GeForce RTX 30, в частности рейтрейсинг 8K/60Гц для топовых видеокарт RTX 3090 (которые, напомним, стоят $1,5 тыс.) в режиме реального времени. Также телевизоры являются совместимыми с технологией G-Sync.

Телевизоры LG и ранее поддерживали видеокарты NVIDIA: в частности, нынешние 4K-модели работают с сериями GeForce RTX 20 и GTX 16. Нынешний шаг примечателен тем, что новые телевизоры со старта работают с только появляющимися на рынке видеокартами.

Правда, цены на телевизоры серии ZX 8K 2020 кусаются: 88 дюймов обойдутся в $30 тыс., 77 — в $20 тыс.