|
Первая работа: 60 тысяч выпускников белорусских вузов начали трудовую деятельность
08.08.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
На свою первую работу вышли выпускники белорусских вузов, более 60 тысяч человек. Всем бюджетникам государство гарантирует места, а работодатели часто помогают с жильем, предоставляют бонусы, сообщает корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.
К каждому ребенку – особый подход, это Алексей Белаш усвоил за несколько дней работы в Центре детской онкологии, гематологии и иммунологии. Пациенты здесь тяжелые.
В этом году детский онкологический центр принял на работу девять выпускников медвузов. У всех – высокий балл на экзаменах, опыт участия в научных проектах. И самое важное – желание трудиться и спасать жизни детей.
«Я очень надеюсь, что вот этот юношеский задор, запал наслоится на опыт, знания, умения. Это дороже материальных благ. Чем больше ты в себя впитаешь, тем быстрее ты станешь профессионалом и хорошим специалистом», – отметила директор Республиканского центра детской онкологии, гематологии и иммунологии Анжелика Солнцева.
Алексей Белаш три года работал в центре медбратом. Для него здесь все знакомо. Сейчас врач-интерн трудится в приемном отделении. Говорит: руководство ценит и готовит ему место в отделении детской трансплантологии костного мозга.
«Приняли меня очень хорошо. Коллектив здесь просто золотой! Помимо того, что люди, которые здесь работают, высочайшего класса профессионалы, начиная с младшего медицинского персонала и заканчивая врачами и сотрудниками администрации, все они обладают высочайшими человеческими качествами», – отметил Алексей Белаш.
В сельской местности молодым медикам практически сразу предоставляют жилье – снимают комнату в общежитии или квартиру. Стараются поддержать финансово. В столице такие бонусы есть не во всех предприятиях. Георгию Федянину повезло. Он – строитель метро.
«Вырыт котлован краном, который позади меня стоит, подаются рельсы. Рельсы спускаются, здесь стоит рельсосварочный пост, на котором варятся плети. Это будет станция «Аэродромная», – рассказывает горный мастер Минского метростроя Георгий Федянин.
Трудовую книжку в отдел кадров Георгий отнес три дня назад. Говорит: под землю уже спускался. Строить метро мечтал с 16 лет. Для этого окончил Белорусский технический университет. И вот – приступил к работе. О жилищном вопросе позаботилась организация.
В этом году свое первое рабочее место в Беларуси получили более 60 тысяч молодых специалистов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Работодатели часто помогают молодым специалистам с жильем, предоставляют бонусы.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)