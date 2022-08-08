Первая работа: 60 тысяч выпускников белорусских вузов начали трудовую деятельность

Источник материала: Mir24.TV Belarus

На свою первую работу вышли выпускники белорусских вузов, более 60 тысяч человек. Всем бюджетникам государство гарантирует места, а работодатели часто помогают с жильем, предоставляют бонусы, сообщает корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.

К каждому ребенку – особый подход, это Алексей Белаш усвоил за несколько дней работы в Центре детской онкологии, гематологии и иммунологии. Пациенты здесь тяжелые.

«Нужно спросить у ребенка, что у него за игрушка, как он сегодня покушал, как он доехал. Для того, чтобы получить нужную информацию, достаточно просто маленькой капли человеческого отношения, к ребенку нужно относиться как ко взрослому, как к равному себе», – рассказывает врач-интерн Республиканского центра детской онкологии, гематологии и иммунологии Алексей Белаш.

В этом году детский онкологический центр принял на работу девять выпускников медвузов. У всех – высокий балл на экзаменах, опыт участия в научных проектах. И самое важное – желание трудиться и спасать жизни детей.

«Я очень надеюсь, что вот этот юношеский задор, запал наслоится на опыт, знания, умения. Это дороже материальных благ. Чем больше ты в себя впитаешь, тем быстрее ты станешь профессионалом и хорошим специалистом», – отметила директор Республиканского центра детской онкологии, гематологии и иммунологии Анжелика Солнцева.

Алексей Белаш три года работал в центре медбратом. Для него здесь все знакомо. Сейчас врач-интерн трудится в приемном отделении. Говорит: руководство ценит и готовит ему место в отделении детской трансплантологии костного мозга.

«Приняли меня очень хорошо. Коллектив здесь просто золотой! Помимо того, что люди, которые здесь работают, высочайшего класса профессионалы, начиная с младшего медицинского персонала и заканчивая врачами и сотрудниками администрации, все они обладают высочайшими человеческими качествами», – отметил Алексей Белаш.

В сельской местности молодым медикам практически сразу предоставляют жилье – снимают комнату в общежитии или квартиру. Стараются поддержать финансово. В столице такие бонусы есть не во всех предприятиях. Георгию Федянину повезло. Он – строитель метро.

«Вырыт котлован краном, который позади меня стоит, подаются рельсы. Рельсы спускаются, здесь стоит рельсосварочный пост, на котором варятся плети. Это будет станция «Аэродромная», – рассказывает горный мастер Минского метростроя Георгий Федянин.

Трудовую книжку в отдел кадров Георгий отнес три дня назад. Говорит: под землю уже спускался. Строить метро мечтал с 16 лет. Для этого окончил Белорусский технический университет. И вот – приступил к работе. О жилищном вопросе позаботилась организация.

«Так как я иногородний, мне предоставили место в общежитии, тоже удобно. По контракту обещали и премии, и разные дополнительные «плюшки». В целом меня все устраивает, все нравится», – делится Георгий Федянин.

В этом году свое первое рабочее место в Беларуси получили более 60 тысяч молодых специалистов.