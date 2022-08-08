ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Первая работа: 60 тысяч выпускников белорусских вузов начали трудовую деятельность

08.08.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

На свою первую работу вышли выпускники белорусских вузов, более 60 тысяч человек. Всем бюджетникам государство гарантирует места, а работодатели часто помогают с жильем, предоставляют бонусы, сообщает корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.

К каждому ребенку – особый подход, это Алексей Белаш усвоил за несколько дней работы в Центре детской онкологии, гематологии и иммунологии. Пациенты здесь тяжелые.

«Нужно спросить у ребенка, что у него за игрушка, как он сегодня покушал, как он доехал. Для того, чтобы получить нужную информацию, достаточно просто маленькой капли человеческого отношения, к ребенку нужно относиться как ко взрослому, как к равному себе», – рассказывает врач-интерн Республиканского центра детской онкологии, гематологии и иммунологии Алексей Белаш.

В этом году детский онкологический центр принял на работу девять выпускников медвузов. У всех – высокий балл на экзаменах, опыт участия в научных проектах. И самое важное – желание трудиться и спасать жизни детей.

«Я очень надеюсь, что вот этот юношеский задор, запал наслоится на опыт, знания, умения. Это дороже материальных благ. Чем больше ты в себя впитаешь, тем быстрее ты станешь профессионалом и хорошим специалистом», – отметила директор Республиканского центра детской онкологии, гематологии и иммунологии Анжелика Солнцева.

Алексей Белаш три года работал в центре медбратом. Для него здесь все знакомо. Сейчас врач-интерн трудится в приемном отделении. Говорит: руководство ценит и готовит ему место в отделении детской трансплантологии костного мозга.

«Приняли меня очень хорошо. Коллектив здесь просто золотой! Помимо того, что люди, которые здесь работают, высочайшего класса профессионалы, начиная с младшего медицинского персонала и заканчивая врачами и сотрудниками администрации, все они обладают высочайшими человеческими качествами», – отметил Алексей Белаш.

В сельской местности молодым медикам практически сразу предоставляют жилье – снимают комнату в общежитии или квартиру. Стараются поддержать финансово. В столице такие бонусы есть не во всех предприятиях. Георгию Федянину повезло. Он – строитель метро.

«Вырыт котлован краном, который позади меня стоит, подаются рельсы. Рельсы спускаются, здесь стоит рельсосварочный пост, на котором варятся плети. Это будет станция «Аэродромная», – рассказывает горный мастер Минского метростроя Георгий Федянин.

Трудовую книжку в отдел кадров Георгий отнес три дня назад. Говорит: под землю уже спускался. Строить метро мечтал с 16 лет. Для этого окончил Белорусский технический университет. И вот – приступил к работе. О жилищном вопросе позаботилась организация.

«Так как я иногородний, мне предоставили место в общежитии, тоже удобно. По контракту обещали и премии, и разные дополнительные «плюшки». В целом меня все устраивает, все нравится», – делится Георгий Федянин.

В этом году свое первое рабочее место в Беларуси получили более 60 тысяч молодых специалистов.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Работодатели часто помогают молодым специалистам с жильем, предоставляют бонусы.
 
Новости дня
Новости разные
 
«С одного дерева можно снять на $ 100». Сын занялся яблочным бизнесом отца — и ни сад, ни выручку не узнать
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.08.2022
Mir24.TV Belarus
08.08.2022
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика