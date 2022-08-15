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Лукашенко потребовал решить проблему с долгостроями в Минске
15.08.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Немой укор бесхозяйственности. Александр Лукашенко потребовал решить проблему с долгостроями в столице, передает «МИР 24».
Президент Беларуси посетил строительную площадку Минского городского технопарка. Территория ранее принадлежала мотовелозаводу. Глава государства потребовал работать быстрее, а строить по-современному: к 1 января должны идти основные работы на фундаментах. После осмотра площадки на совещании обсудили пути решения проблем других
Лукашенко подчеркнул, что некоторые строительные проекты в Минске не реализовываются годами. Это никак не вписывается в концепцию красивого и уютного мегаполиса.
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Президент Беларуси посетил строительную площадку Минского городского технопарка. Территория ранее принадлежала мотовелозаводу. Глава государства потребовал...
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