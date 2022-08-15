Лукашенко потребовал решить проблему с долгостроями в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Немой укор бесхозяйственности. Александр Лукашенко потребовал решить проблему с долгостроями в столице, передает «МИР 24».

Президент Беларуси посетил строительную площадку Минского городского технопарка. Территория ранее принадлежала мотовелозаводу. Глава государства потребовал работать быстрее, а строить по-современному: к 1 января должны идти основные работы на фундаментах. После осмотра площадки на совещании обсудили пути решения проблем других долгостроев столицы.

«В столице бардака больше, чем где-либо. Жуликов здесь хватает, но и нерасторопность городских чиновников тоже имеет место. Это не только памятники бесхозяйственности. Прежде всего это несозданные рабочие места, недополученные налоги в бюджет, замороженная экономическая активность. Такое положение дел никуда не годится», – считает белорусский лидер.

Лукашенко подчеркнул, что некоторые строительные проекты в Минске не реализовываются годами. Это никак не вписывается в концепцию красивого и уютного мегаполиса.