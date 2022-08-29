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Белорусские фермеры ко Дню знаний вырастили цветы на любой вкус и кошелек
29.08.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
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Среди «Джумилии», «Камалы» и «Воланжа» Юлия Палковская как рыба в воде. Знает подход к каждому сорту роз. В преддверии праздника цветовод почти живет в теплицах. Срезать розы начинает в шесть утра.
«Очень жарко. Чтобы розы не раскрылись, мы их срезаем пораньше. Розы – это очень большой труд, мы их опускаем, прилаживаем. По 10-11 тысяч срезаем. Я одна тысячу-две могу срезать», – говорит цветовод Минского парниково-тепличного комбината Юлия Палховская.
Готовиться к праздничному ажиотажу цветоводы начали еще в июне. Обильно подкормили растения. Ведь чем длиннее роза, тем она дороже. Всего в Минском парниково-тепличном комбинате вырастили 100 тысяч роз. Цветы срезают заранее. И тут главное сохранить товарный вид.
«Когда роза срезается, она ставится в специальный питательный раствор, далее роза перемещается в холодильник, в котором поддерживается определенная температура. Там цветы стоят именно в растворе, отстаиваются, напитываются. Только тогда, когда они отстоялись, мы начинаем их сортировать», – рассказала начальник цеха Минского парниково-тепличного комбината Оксана Шедова.
Самые популярные в этом году кустовые розы с маленькими бутонами. Но и от классики школьники не отказываются. У мальчиков в топе «деловые» букеты из красных и бордовых цветов, девочки предпочитают нежные, кремовые оттенки.
«Идет подборка классических цветов. Также мы иногда совмещаем розы с другими цветами, например, хризантемами. У детей самые популярные маленькие, коротенькие, яркие цветы», – говорит продавец-флорист Ирина Селяво.
Астры, гладиолусы, хризантемы и георгины. На самом большом столичном рынке цветами торгуют дачники.
«Сейчас покупатели предпочитают сами собирать букеты. Они с удовольствием берут охапки фермерских цветов и дома составляют композиции. Цветов всегда много. Родители берут удобный букет, чтобы он был легкий, объемный, яркий и красиво смотрелся на фотографии», – отметила продавец цветов Оксана Жавнерчик.
Повышать цены к празднику флористы не планируют. Например, букет из пяти гладиолусов обойдется в 15 белорусских или в 350 российских рублей.
Чтобы цветы стояли дольше, флористы советуют держать их в прохладной воде и срезать по одному сантиметру стебля в день.
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Подготовку к празднику начинают за несколько месяцев, у всех свои секреты долгого хранения растений.
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