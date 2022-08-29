Белорусские фермеры ко Дню знаний вырастили цветы на любой вкус и кошелек

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Ко Дню знаний белорусские фермеры вырастили большой ассортимент цветов. В теплицах сотни сортов и видов. Подготовку к празднику начинают за несколько месяцев, у всех свои секреты долгого хранения растений. В топе у юных белорусов розы, хризантемы и гладиолусы. Собрать букет попробовала и корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Среди «Джумилии», «Камалы» и «Воланжа» Юлия Палковская как рыба в воде. Знает подход к каждому сорту роз. В преддверии праздника цветовод почти живет в теплицах. Срезать розы начинает в шесть утра.

«Очень жарко. Чтобы розы не раскрылись, мы их срезаем пораньше. Розы – это очень большой труд, мы их опускаем, прилаживаем. По 10-11 тысяч срезаем. Я одна тысячу-две могу срезать», – говорит цветовод Минского парниково-тепличного комбината Юлия Палховская.

Готовиться к праздничному ажиотажу цветоводы начали еще в июне. Обильно подкормили растения. Ведь чем длиннее роза, тем она дороже. Всего в Минском парниково-тепличном комбинате вырастили 100 тысяч роз. Цветы срезают заранее. И тут главное сохранить товарный вид.

«Когда роза срезается, она ставится в специальный питательный раствор, далее роза перемещается в холодильник, в котором поддерживается определенная температура. Там цветы стоят именно в растворе, отстаиваются, напитываются. Только тогда, когда они отстоялись, мы начинаем их сортировать», – рассказала начальник цеха Минского парниково-тепличного комбината Оксана Шедова.

Самые популярные в этом году кустовые розы с маленькими бутонами. Но и от классики школьники не отказываются. У мальчиков в топе «деловые» букеты из красных и бордовых цветов, девочки предпочитают нежные, кремовые оттенки.

«Идет подборка классических цветов. Также мы иногда совмещаем розы с другими цветами, например, хризантемами. У детей самые популярные маленькие, коротенькие, яркие цветы», – говорит продавец-флорист Ирина Селяво.

Астры, гладиолусы, хризантемы и георгины. На самом большом столичном рынке цветами торгуют дачники. Букеты составляют на любой вкус и кошелек. Собрать композицию можно и самому.

«Сейчас покупатели предпочитают сами собирать букеты. Они с удовольствием берут охапки фермерских цветов и дома составляют композиции. Цветов всегда много. Родители берут удобный букет, чтобы он был легкий, объемный, яркий и красиво смотрелся на фотографии», – отметила продавец цветов Оксана Жавнерчик.

Повышать цены к празднику флористы не планируют. Например, букет из пяти гладиолусов обойдется в 15 белорусских или в 350 российских рублей.

Чтобы цветы стояли дольше, флористы советуют держать их в прохладной воде и срезать по одному сантиметру стебля в день.