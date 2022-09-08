Белоруска Арина Соболенко сыграет в полуфинале US Open с полячкой Игой Швентек

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сильнейшая белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в полуфинал Открытого чемпионата США. В следующем матче против нее выйдет лидер мирового рейтинга полячка Ига Швентек, передает спортивный обозреватель «МИР 24» Гиви Твалтвадзе.

Три полуфинала турниров Большого шлема за два года и больше 10 миллионов долларов призовых. Улучшить статистику Арина Соболенко сможет уже завтра в матче за выход в финал US Open.

Уже по ходу этого турнира белорусская теннисистка усовершенствовала подачу, что принесло результат. Много работала и над психологией, ведь, по словам самой Соболенко, на корте ей часто «сносило крышу». Теперь она лучше контролирует игру, действует разнообразнее и практически безошибочно чувствует соперниц.

«Были тяжелые времена, особенно, когда меня не пустили на Уимблдон. Я очень переживала, даже выключала телевизор, чтобы не смотреть турнир. Тренироваться приходилось в зале. В те дни я очень много работала над своей подачей. Сейчас уже все хорошо», – рассказала белорусская теннисистка.

Еще несколько лет назад Арину недолюбливали болельщики за ее безумные крики на корте и не самую яркую игру. Сейчас она старается вести себя тише. Из-за агрессивного силового тенниса ее часто сравнивают с сестрами Уильямс, а за сувениры от Соболенко фанаты устраивают драки.

У Арины нет проблем с поклонниками. В ее соцсетях сотни тысяч подписчиков. Она не стесняется публиковать откровенные фотографии, чем радует не только своего возлюбленного, бывшего игрока сборной Беларуси по хоккею Константина Кольцова, но и многочисленную армию фанатов, которая желает ей победы на US Open.