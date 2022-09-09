Белоруска Соболенко не смогла выйти в финал Открытого чемпионата США по теннису

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусская теннисистка Арина Соболенко не смогла выйти в финал US Open. В полуфинальном поединке она в трех сетах проиграла Иге Швентек из Польши, передает «МИР 24».

Встреча продолжалась чуть больше двух часов и закончилась со счетом 6:3, 1:6, 6:4. Соболенко сделала четыре эйса, допустила шесть двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из 10. Швентек дважды подала навылет, допустила три двойные ошибки и смогла реализовать шесть брейк-пойнтов из восьми.

В финале польская теннисистка, которая является первой ракеткой мира, сразится с Онс Жабер из Туниса. В своем полуфинале она оказалась сильнее француженки Каролин Гарсия.