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Белоруска Соболенко не смогла выйти в финал Открытого чемпионата США по теннису

09.09.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусская теннисистка Арина Соболенко не смогла выйти в финал US Open. В полуфинальном поединке она в трех сетах проиграла Иге Швентек из Польши, передает «МИР 24».

Встреча продолжалась чуть больше двух часов и закончилась со счетом 6:3, 1:6, 6:4. Соболенко сделала четыре эйса, допустила шесть двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из 10. Швентек дважды подала навылет, допустила три двойные ошибки и смогла реализовать шесть брейк-пойнтов из восьми.

В финале польская теннисистка, которая является первой ракеткой мира, сразится с Онс Жабер из Туниса. В своем полуфинале она оказалась сильнее француженки Каролин Гарсия.



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Белорусская теннисистка в трех сетах уступила первой ракетке мира Иге Швентек из Польши.
 
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