Национальная библиотека Беларуси отмечает 100-летний юбилей

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске стартовал международный конгресс, посвященный 100-летию Национальной библиотеки Беларуси. В программе – торжественное гашение марки и вручение наград лучшим сотрудникам библиотечного дела, рассказывает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

На международный конгресс приехали более 450 делегатов из разных стран Содружества. Это руководители библиотек, архивов, музеев, издательств. Сейчас специалисты совместно работают над цифровой трансформацией библиотек. Это перевод книг и архивных документов в электронный вид. Но работники индустрии уверены, что бумажные книги никогда не исчезнут.

«Все перестроились на цифровую составляющую. Но, я считаю, цифровая составляющая библиотек должна дополнять, а ни в коем случае не подменять традиционную деятельность. Да, мы должны давать возможность через цифру, через эти компьютерные системы предоставлять информацию как можно большему количеству наших читателей», – отметил генеральный директор всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы Павел Кузьмин.

«У нас со всеми библиотеками мира, можно сказать, и СНГ меморандум, обмен опытом, совместные семинары, онлайн-связи. Мы постоянно поддерживаем отношения, потому что у нас поле одно. Читатели, фонд, мероприятия, развитие, оцифровка, электронный каталог – вот это все у нас общее дело», – сказала директор национальной академической библиотеки Казахстана Газиза Нургалиева.

Библиотекари, исследователи, научные сотрудники – лучшим в стране сегодня вручили награды, а также подвели итоги конкурса среди региональных библиотек.

«Библиотека – это не просто выдача книги, это совершенно другой уровень, это культурно-образовательный центр, это высочайшие технологии, но самое главное – здесь работают очень гостеприимные люди, профессионалы своего дела. Сегодня мы высказываем слова искренней благодарности более 8 000 наших сотрудников за то, что они очень грамотно выполняют свою работу», – заявил министр культуры Беларуси Анатолий Маркевич.

К 100-летию Национальной библиотеки Беларуси выпустили специальную почтовую марку. На ней изобразили Франциска Скарину – первого белорусского книгопечатника.



Национальную библиотеку Беларуси открыли 15 сентября 1922 года. Тогда ее фонд насчитывал всего 60 тысяч книг. Спустя сто лет коллекция выросла почти до десяти миллионов экземпляров. Это отечественная и зарубежная литература на 80 языках.