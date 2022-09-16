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Мирзиеев заявил о начале процедуры по предоставлению Беларуси членства в ШОС
16.09.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) сообщил о начале процедуры по предоставлению Беларуси членства в организации.
Кроме того, в пятницу будет подписан меморандум о вступлении Ирана, а статус партнеров по диалогу получат Бахрейн, Мальдивы, Кувейт, ОАЭ и Мьянма.
Напомним, в июле
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В пятницу будет подписан меморандум о вступлении Ирана, а статус партнеров по диалогу получат Бахрейн, Мальдивы, Кувейт, ОАЭ и Мьянма.
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