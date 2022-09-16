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Мирзиеев заявил о начале процедуры по предоставлению Беларуси членства в ШОС

16.09.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) сообщил о начале процедуры по предоставлению Беларуси членства в организации.

«Мы принимаем решение о начале процедуры по предоставлению Республике Беларусь статуса полноправного члена ШОС», – цитирует главу республики ТАСС.

Кроме того, в пятницу будет подписан меморандум о вступлении Ирана, а статус партнеров по диалогу получат Бахрейн, Мальдивы, Кувейт, ОАЭ и Мьянма.

Напомним, в июле Беларусь официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена. Новый статус позволит республике участвовать в торгово-экономических, финансовых и гуманитарных программах объединения.

В Самарканде 15 и 16 сентября проходит саммит глав государств – членов ШОС. Это мероприятие станет первой очной встречей лидеров организации с 2019 года.



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В пятницу будет подписан меморандум о вступлении Ирана, а статус партнеров по диалогу получат Бахрейн, Мальдивы, Кувейт, ОАЭ и Мьянма.
 
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