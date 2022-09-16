Мирзиеев заявил о начале процедуры по предоставлению Беларуси членства в ШОС

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) сообщил о начале процедуры по предоставлению Беларуси членства в организации.

«Мы принимаем решение о начале процедуры по предоставлению Республике Беларусь статуса полноправного члена ШОС», – цитирует главу республики ТАСС .

Кроме того, в пятницу будет подписан меморандум о вступлении Ирана, а статус партнеров по диалогу получат Бахрейн, Мальдивы, Кувейт, ОАЭ и Мьянма.