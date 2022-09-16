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Погода в СНГ: на север Казахстана пришло похолодание, жители Беларуси радуются «золотой» осени

16.09.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Мокро сегодня будет в Москве. «Желтый» уровень опасности объявили в российской столице из-за сильного дождя и порывистого ветра. О погоде в других городах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Осень на севере и востоке Казахстана продолжает понижать градус. Владельцы частных домов уже затопили печи. По ночам не больше +10, а местами до -3. И только на западе и юге страны бархатные +30. Погожим дням радуются даже животные. В Жонгар-Алатауском национальном парке в объектив фотоловушки попала парочка маралов. На кадрах животные весело скачут. Осенью у них начинается свадебный сезон. В этот период самцы демонстрируют свою силу. Ударяют друг друга мощными рогами. Своеобразный олений турнир за сердце самки. На территории национального парка обитает почти 2000 маралов.

Кыргызстан

Кыргызстан не сдается осени. В Бишкеке +29 и никаких осадков. Сухо и солнечно и на юге республики. Фермеры Джалал-Абадской готовятся к сбору ореха. Аномальный зной погубил треть урожая. Большинство собранных плодов отправят на экспорт в Турцию, Россию и Узбекистан.

Беларусь

Осень приготовила белорусам много солнца и тепла. В Минске до +16. Дождей не предвидится. Такая погода сохранится и завтра. Погожие дни жители используют по-разному. Любители двухколесного транспорта соревнуются в фигурной езде на велосипеде. Поклонники бега выходят на пробежки, кто-то убирает двор к зиме. Все мероприятия в рамках Недели мобильности.



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Теги: Минск
 
 
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