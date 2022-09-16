Лукашенко: Беларуси и Ирану нужно наращивать сотрудничество

Источник материала: Mir24.TV Belarus

На «полях» саммита ШОС в Самарканде президент Беларуси Александр Лукашенко провел переговоры с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. Белорусский лидер заявил о том, что необходимо наращивать сотрудничество между странами.



«Наши специалисты министры, министерства иностранных дел должны провести ревизию тех вопросов, по которым мы пытались когда-то договориться, по которым мы работаем. И отбросить то, что уже устарело, а оставить те вопросы перспективного характера, по которым будем двигать наши отношения», – сказал Лукашенко.



Лидеры отметили, что товарооборот между Беларусью и Ираном вырос почти на 35%. Товарооборот стран по итогам прошлого года составил $33,3 млн, экспорт – $14 млн, импорт – $19,3 млн. В январе – июле 2022 года товарооборот вырос до $40,1 млн,

экспорт – до $28,3 млн, импорт – до $11,8 млн, информирует ТАСС .