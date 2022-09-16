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Лукашенко: Беларуси и Ирану нужно наращивать сотрудничество
16.09.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
На «полях» саммита ШОС в Самарканде президент Беларуси Александр Лукашенко провел переговоры с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. Белорусский лидер заявил о том, что необходимо наращивать сотрудничество между странами.
Накануне Иран подписал меморандум о вступлении в ШОС, а Александр Лукашенко отметил
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На «полях» саммита ШОС в Самарканде президент Беларуси Александр Лукашенко провел переговоры с президентом Ирана Эбрахимом Раиси.
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