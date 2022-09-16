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Лукашенко: ШОС превращается из региональной организации в глобальную
16.09.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) превращается из региональной в глобальную, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко. В пятницу он выступил на заседании Совета глав государств – членов ШОС, который проходит в Самарканде, передает
«Я очень внимательно наблюдал, как после образования ШОС боролась за свое региональное лидерство. Сейчас и момент такой, и работа организации, и события в мире привели к тому, что ШОС превращается из региональной организации в глобальную», – сказал белорусский лидер.
По словам Лукашенко, сейчас самое главное – не упустить этот момент.
«Нужно дать шанс государствам… их немало, чтобы они могли найти альтернативу западным странам в существующих реалиях: наша организация может стать глобальной организацией и решать глобальные проблемы мироустройства в современных условиях», – отметил политик.
По мнению президента, важно не опоздать уловить данный момент и адекватно ответить на это.
Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) сообщил
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В пятницу белорусский лидер выступил на заседании Совета глав государств – членов ШОС, который проходит в Самарканде.
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