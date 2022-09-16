Лукашенко: ШОС превращается из региональной организации в глобальную

«Я очень внимательно наблюдал, как после образования ШОС боролась за свое региональное лидерство. Сейчас и момент такой, и работа организации, и события в мире привели к тому, что ШОС превращается из региональной организации в глобальную», – сказал белорусский лидер.

По словам Лукашенко, сейчас самое главное – не упустить этот момент.

«Нужно дать шанс государствам… их немало, чтобы они могли найти альтернативу западным странам в существующих реалиях: наша организация может стать глобальной организацией и решать глобальные проблемы мироустройства в современных условиях», – отметил политик.

По мнению президента, важно не опоздать уловить данный момент и адекватно ответить на это.