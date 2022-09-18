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«Дорогами памяти»: День народного единства в Минске отметили велопробегом

18.09.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

«Извлекая уроки из истории, строить будущее суверенной страны» – с такими словами президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к соотечественникам в День народного единства. Этот праздник в стране отмечают сегодня, передает «МИР 24».

Во всех городах проходят молодежные флешмобы и спортивные мероприятия. В столице на велопробег «Дорогами памяти» в одну колонну встали студенты, сотрудники Министерства образования и профсоюзы. Стартовала акция в центре у стелы «Минск – город-герой». К ней участники возложили цветы. После этого 150 велосипедистов выехали по маршруту, который пролегал по велодорожкам улиц белорусской столицы.

«Этот день не просто объединил наш народ, он стал основанием для утверждения, что мы живем в суверенной независимой Беларуси. В такой день мы подчеркиваем, что вместе нам все под силу, в нашем единстве наша сила и наше будущее», – сказал министр образования Беларуси Андрей Иванец.

День народного единства белорусы отмечают уже во второй раз. Его учредили в честь памятной даты 17 сентября 1939 года, когда западная часть Беларуси и восточная объединились.



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Теги: Минск
 
 
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Стартовала акция в центре у стелы «Минск – город-герой». К ней участники возложили цветы.
 
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