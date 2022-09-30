Испытания беспилотных самосвалов начались в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские самосвалы и погрузчики заменят импортные аналоги. Под Микашевичами начались беспилотные испытания роботизированной горной техники. Управление дистанционное. Техника разработана специально для сложных рельефов. В деле ее увидела корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

«Управлять самосвалами и следить за ними мы можем даже из другого города, то есть расстояние совсем не важно», – отметил оператор Сергей Залезнюк.

Оператор в силах контролировать до пяти самосвалов одновременно. Внутри кабины водителя нет, хоть туристов запускай. Машина с двойным гражданством: механическая часть и сборка – в Беларуси, программное обеспечение – от российских коллег. По сравнению с классической моделью, в беспилотной управление рулем и педалями электронное.

«Программа адаптируется под ту ситуацию, которая сейчас есть на полигоне. Есть базовые правила, которые задает оператор. А дальше уже в рамках этих правил, программа самостоятельно оперирует такими вещами как скорость, торможение, ускорение, замедление, скорость на подъеме, погрузка, разгрузка, маневрирование», –пояснил генеральный директор компании-разработчика Алексей Яковенко.

Роботизированный самосвал зарекомендовал себя с лучшей стороны. Производительность на треть больше, чем у обычного, затраты ниже. Меньше простоев и экономия на ремонте. Оптимальные режимы работы позволяют сохранить технику дольше.

«Проанализировали достаточно большой объем данных, вычленили из этих данных лучшие рейсы. Вот такая композиция рейса наиболее правильная, наиболее рабочая. Он тогда и едет относительно быстро, и в то же время машину использует грамотно. Сейчас робот ездит по правилам самого лучшего водителя», – сказал начальник отдела систем интеллектуального управления карьеров БелАЗ Дмитрий Елисеев.

Такие модели подходят для территорий с повышенным радиационным фоном или сложными погодными условиями. Искусственный интеллект в этих гигантах отвечает и за безопасность. Техника не только видит преграду, но и анализирует. Заметит и маленький камень, и такой же самосвал, и, конечно, человека, и остановится в 40 метрах от него.

Основной потребитель техники БелАЗ – Россия. Это же и наиболее перспективный рынок. Так старший брат самосвала, 130-тонник, хорошо зарекомендовал себя на карьерах в Хакасии.

«22 года мы эксплуатируем БелАЗ. Парк у нас 37 единиц. 33 единицы – это, естественно, БелАЗ. Замещение человека – тоже процесс актуальный. Роботы решают много задач. В ближайшие два-три года придем к эксплуатации беспилотных самосвалов», – заявил представитель горнодобывающей компании Руслан Быстров.

Белорусский завод уже разрабатывает и новые модели. Среди них челнок – техника без кабины. Такая модель еще выгоднее и более маневренная.