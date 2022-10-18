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Погода в СНГ: в Беларуси тепло и пасмурно, в Казахстан пришли дожди

18.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Москве во вторник облачно и дождливо. Воздух прогреется до плюс 12, обещают синоптики. Атмосферное давление будет падать и в середине дня опустится до 742 миллиметров ртутного столба. О погоде в странах Содружества – в материале корреспондентов «МИР 24».

Кыргызстан

В Кыргызстане с каждым днем все холоднее. Сегодня в Бишкеке столбики термометров не поднимутся выше отметки в 13 градусов, а ближе к ночи опустятся до плюс четырех. С утра почти на всей территории республики идет дождь. На перевале Тоо-Ашуу выпал первый снег. Там ввели временные транспортные ограничения.

Пока через перевал пропускают только микроавтобусы до 16 мест и с полноприводным механизмом. Также сотрудники патрульной милиции проверяют наличие зимних шин у всех авто. Выезжающих на трассу Бишкек – Ош просят быть осторожнее и держать дистанцию.

Беларусь

В Минске тепло и пасмурно. Днем воздух прогреется до плюс 15. Во многих областях пройдут кратковременные дожди.

Тем, кто решил провести осенние дни за городом, природоохранные организации советуют быть осторожными на дорогах. Из-за сезонной миграции копытных опасность аварий на трассах увеличивается. Наиболее активны животные в сумерках и ночью.

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Казахстан

Юг Казахстана заливают дожди. В горных районах Жамбылской области сложные метеоусловия, ожидается снег. Выходить из дома без зонтов и резиновых сапог не стоит сегодня и жителям Алматы. В город пришли долгожданные осадки, которых в южной столице не было несколько месяцев. Днем воздух прогреется до плюс девяти. Пасмурно и в Мангистау.

Но хмурая погода не испортила казахстанцам настроение. Все благодаря танцующему верблюду, которого снял на видео местный житель. Животное двигалось в такт под казахскую песню. Хозяин приучил верблюда танцевать после каждого кормления, чтобы привить любовь к музыке.

Армения

В большинстве регионов Армении ожидаются дожди с грозами. Но температура – комфортная. В столице воздух прогреется до плюс 22-х. В республике продолжается золотая осень. Любоваться разноцветной листвой жители и туристы предпочитают с высоты птичьего полета. Все большую популярность набирают путешествия на воздушных шарах или прогулки на вертолете. Один полет обойдется примерно в 80 тысяч драмов или 13 тысяч рублей.



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Теги: Минск
 
 
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В Алматы дождей не было несколько месяцев. Днем воздух прогреется до плюс девяти.
 
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