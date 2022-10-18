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Погода в СНГ: в Беларуси тепло и пасмурно, в Казахстан пришли дожди
18.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Москве во вторник облачно и дождливо. Воздух прогреется до плюс 12, обещают синоптики. Атмосферное давление будет падать и в середине дня опустится до 742 миллиметров ртутного столба. О погоде в странах Содружества – в материале корреспондентов «МИР 24».
Кыргызстан
Беларусь
В Минске тепло и пасмурно. Днем воздух прогреется до плюс 15. Во многих областях пройдут кратковременные дожди.
Казахстан
Но хмурая погода не испортила казахстанцам настроение. Все благодаря танцующему верблюду, которого снял на видео местный житель. Животное двигалось в такт под казахскую песню. Хозяин приучил верблюда танцевать после каждого кормления, чтобы привить любовь к музыке.
Армения
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В Алматы дождей не было несколько месяцев. Днем воздух прогреется до плюс девяти.
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