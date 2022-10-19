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Транзит белорусских грузов через российские порты с начала года увеличился в 2,2 раза
19.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Транзит белорусских грузов через российские порты увеличился за девять месяцев почти в два с половиной раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в правительстве республики.
«За январь – сентябрь 2022 года вывоз белорусского экспортного груза в порты Российской Федерации составил 3,6 млн тонн и увеличился в 2,2 раза к аналогичному периоду прошлого года», – сказал премьер-министра республики Анатолий Сивак.
В конце августа премьер-министры России и Беларуси Михаил Мишустин и Роман Головченко договорились
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Об этом заявил премьер-министр Республики Беларуси Анатолий Сивак.
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