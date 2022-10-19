ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Транзит белорусских грузов через российские порты с начала года увеличился в 2,2 раза

19.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Транзит белорусских грузов через российские порты увеличился за девять месяцев почти в два с половиной раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в правительстве республики.

«За январь – сентябрь 2022 года вывоз белорусского экспортного груза в порты Российской Федерации составил 3,6 млн тонн и увеличился в 2,2 раза к аналогичному периоду прошлого года», – сказал премьер-министра республики Анатолий Сивак.

В конце августа премьер-министры России и Беларуси Михаил Мишустин и Роман Головченко договорились увеличить объемы грузоперевозок между странами.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом заявил премьер-министр Республики Беларуси Анатолий Сивак.
 
Новости дня
Новости разные
 
Представители дипмиссий 26 стран оценили белорусские продукты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.10.2022
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика