Транзит белорусских грузов через российские порты с начала года увеличился в 2,2 раза

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Транзит белорусских грузов через российские порты увеличился за девять месяцев почти в два с половиной раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в правительстве республики.

«За январь – сентябрь 2022 года вывоз белорусского экспортного груза в порты Российской Федерации составил 3,6 млн тонн и увеличился в 2,2 раза к аналогичному периоду прошлого года», – сказал премьер-министра республики Анатолий Сивак.