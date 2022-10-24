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Лукашенко назвал доллар и евро токсичными валютами
24.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Реакция банковской системы на санкционное давление стала основным вопросом во время доклада председателя Нацбанка Беларуси Павла Каллаура президенту Александру Лукашенко, передает «МИР 24».
Под ограничениями Запада банки работают почти год. И этого периода достаточно для адаптации. Но проблемы остаются, например, система расчетов с зарубежными партнерами налажена не до конца.
На встрече также обсудили интеграционные проекты с Россией в финансовой сфере.
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Участники встречи у президента Беларуси обсудили работу банковской системы.
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