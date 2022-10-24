Лукашенко назвал доллар и евро токсичными валютами

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Реакция банковской системы на санкционное давление стала основным вопросом во время доклада председателя Нацбанка Беларуси Павла Каллаура президенту Александру Лукашенко, передает «МИР 24».

Под ограничениями Запада банки работают почти год. И этого периода достаточно для адаптации. Но проблемы остаются, например, система расчетов с зарубежными партнерами налажена не до конца.

«Есть отдельные моменты, я это чувствую, бывая на конкретных предприятиях, когда они просят о помощи. По экспортно-импортным операциям, понятно, 75% и выше у нас в мире расчетов осуществляется с использованием доллара и евро, токсичных для нас валют», – отметил Лукашенко.

На встрече также обсудили интеграционные проекты с Россией в финансовой сфере.