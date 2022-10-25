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Успешное развитие партнерства с Казахстаном отметили президенты России, Китая и Турции

25.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сегодня в Казахстане отмечают День республики. Поздравления по этому случаю казахстанскому лидеру Касым-Жомарту Токаеву направили главы государств, а также руководители международных организаций, передает ТАСС.

Так, президент России Владимир Путин отметил успешное развитие отношений стратегического партнерства России и Казахстана.

«Казахстан добился впечатляющих результатов в экономической, социальной, научно-технической и других областях, играет важную роль в международных делах. Отношения стратегического партнерства и союзничества между нашими государствами успешно развиваются», – говорится в телеграмме российского лидера.

Председатель КНР Си Цзиньпин высоко оценил проводимые в Казахстане реформы. Он также отметил плодотворный характер своего недавнего государственного визита в Астану.

«Уделяя большое внимание развитию двусторонних отношений, я готов вместе с вами
приложить совместные усилия для дальнейшего продвижения отношений вечного всестороннего стратегического партнерства Китая и Казахстана», – отмечается в тексте послания китайского лидера.

Президент Турции Тайип Эрдоган в своем поздравлении выразил намерение развивать и углублять отношения, «достигшие уровня расширенного стратегического партнерства, подкрепленного общими языковыми, культурными и историческими связями».

Ранее Касым-Жомарта Токаева с национальным праздником Казахстана поздравил президент Беларуси Александр Лукашенко. Белорусский лидер отметил, что отношения Минска и Астаны проверены временем и будут далее развиваться на благо граждан обеих стран.



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Теги: Минск
 
 
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В Казахстане отмечают День республики. 25 октября в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете.
 
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