Успешное развитие партнерства с Казахстаном отметили президенты России, Китая и Турции

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сегодня в Казахстане отмечают День республики . Поздравления по этому случаю казахстанскому лидеру Касым-Жомарту Токаеву направили главы государств, а также руководители международных организаций, передает ТАСС .

Так, президент России Владимир Путин отметил успешное развитие отношений стратегического партнерства России и Казахстана.

«Казахстан добился впечатляющих результатов в экономической, социальной, научно-технической и других областях, играет важную роль в международных делах. Отношения стратегического партнерства и союзничества между нашими государствами успешно развиваются», – говорится в телеграмме российского лидера.

Председатель КНР Си Цзиньпин высоко оценил проводимые в Казахстане реформы. Он также отметил плодотворный характер своего недавнего государственного визита в Астану.

«Уделяя большое внимание развитию двусторонних отношений, я готов вместе с вами

приложить совместные усилия для дальнейшего продвижения отношений вечного всестороннего стратегического партнерства Китая и Казахстана», – отмечается в тексте послания китайского лидера.

Президент Турции Тайип Эрдоган в своем поздравлении выразил намерение развивать и углублять отношения, «достигшие уровня расширенного стратегического партнерства, подкрепленного общими языковыми, культурными и историческими связями».