В Минске назвали победителя детского кинофестиваля «Листопадик»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

От российской драмы до китайского анимационного блокбастера. В Минске подвели итоги конкурса детского и юношеского кино «Листопадик» . Он традиционно проходит в рамках Международного кинофестиваля «Листопад», передает «МИР 24».



В состав жюри вошли профессионалы и дети. Голос маленьких ценителей и приз зрительских симпатий получила российская лента «Звезды мне укажут путь». Выделили также турецкий «Обруч», его назвали самым детскими фильмом, потому что именно дети исполнили в картине главные роли. А победила в конкурсе российская драма «Колокол надежды». В центре сюжета – история брата и сестры, родители которых погибли автокатастрофе.



«Этот фильм дался нам непросто, через тернии к звездам. Но тем не менее мы дошли до конца, сделали все возможное, чтобы был результат. Если он нравится людям, то мы сделали правильное кино. Мы стараемся снимать светлое, разумное, доброе кино», – сообщил актер, генеральный продюсер кинофильма «Колокол надежды» Юрий Кузнецов-Таежный.



«Четыре раза я плакала за фильм, меня уже растрогать очень сложно. Потому что я сама знаю, как это происходит, как это снимается. Главные призы получили российские кинематографисты. Потому что они, наверное, сейчас правильнее двигаются к тем ценностям, которые важны для нас, для славянского народа», – отметила член жюри детского кинофестиваля фестиваля «Листопадик» заслуженная артистка Беларуси Вера Полякова.



Итоги XXVIII Международного кинофестиваля «Листопад» подведут 11 ноября. В этот раз форум принял рекордное количество заявок – более тысячи трехсот лент из 89 стран.