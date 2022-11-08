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В Беларуси открыли новую тренировочную ледовую арену
08.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В белорусском
Арена разгрузит основную хоккейную площадку и позволит эффективнее готовить новое поколение спортсменов. Помимо катка заработали специальная хоккейная бросковая зона, тир и отдельный тренажерный зал для биатлонистов.
В ближайшее время на базе арены планируют открыть секцию для фигуристов, проводить массовые катания и приглашать на сборы команды из других городов и стран.
Открытие новой арены подарок для белорусских спортсменов к 7 ноября. В этот день в Беларуси отмечают государственный праздник.
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Арена разгрузит основную хоккейную площадку и позволит эффективнее готовить новое поколение спортсменов.
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