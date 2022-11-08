В Беларуси открыли новую тренировочную ледовую арену

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В белорусском городе Жлобин открыли новую ледовую арену. Она станет тренировочной базой для будущих хоккеистов, биатлонистов и фигуристов, передает «МИР 24».

Арена разгрузит основную хоккейную площадку и позволит эффективнее готовить новое поколение спортсменов. Помимо катка заработали специальная хоккейная бросковая зона, тир и отдельный тренажерный зал для биатлонистов.



«Для хоккея это будет очень серьезный импульс в развитии, потому что, конечно, арена для малышей, которым всегда не хватало места на основной арене, где тренировалась чемпионская команда «Металлург», сегодня получили в свое распоряжение и хорошее помещение для фитнеса, для силовой подготовки, для отработки навыков бросков, еще получили к этому и арену, где будут проводить свои матчи», – сообщил первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси Максим Рыженков.

В ближайшее время на базе арены планируют открыть секцию для фигуристов, проводить массовые катания и приглашать на сборы команды из других городов и стран.

Открытие новой арены подарок для белорусских спортсменов к 7 ноября. В этот день в Беларуси отмечают государственный праздник.