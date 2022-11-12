Женская сборная России по хоккею уступила юношеской команде Беларуси в товарищеском матче

Источник материала: Mir24.TV Belarus

На «Кубке президентского спортивного клуба – 2022» в Минске женская сборная России по хоккею сыграла с юношеской командой Беларуси. За необычным матчем наблюдала корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.

Мужская логика и женская интуиция сошлись на льду. Юношеская сборная Беларуси показала себя джентльменами – никаких силовых приемов. Итог – ни одного удаления за матч. Девушки оказались более дерзкими – дважды за игру нарушили правила и подарили ребятам преимущество.

«В первом периоде было такое, что все боялись толкнуть их и потом боялись лезть на ворота, бросать. Потому что было не приятно бросать по девочкам и причинять им боль. Ты катишься, например, перед тобой девочка, ты не можешь ее толкнуть. Нужно притормозить и обкатить», – рассказал нападающий юношеской сборной Беларуси по хоккею Иван Гайдукевич.

«Я все детство до 15 лет по пацанам играла. И, можно сказать, это мое. И мне вообще нравится против них играть. Они все быстрее делают, за счет этого и тебе приходиться быстрее шевелиться. Поэтому хорошая игра получается», – отметила вратарь женской сборной России по хоккею Дарья Гредзен.

В турнире – всего четыре команды. Юношеские сборные из Беларуси, России, Казахстана и российская женская сборная. Правда, соревнуются между собой только парни. Девушки здесь вне конкурса. Играют со всеми по кругу. Только в формате товарищеских матчей. На турнирную таблицу эти игры не влияют.

«Нам нужно было куда-то выехать, посмотреть нашу сборную. Мы только приняли команду, нужно еще много игроков посмотреть. А в целом хороший турнир, мне понравилось здесь. Мы больший опыт, потому что игра на других скоростях, нам на пользу больше», – сообщил главный тренер женской сборной России по хоккею Александр Зыбин.

Напряженная борьба развернулась у ворот россиянок. Вратарь отразила больше 25 бросков за игру. Первый период команды провели «в сухую». Но во второй двадцатиминутке белорусские парни все-таки смогли завести шайбу в ворота. В третьей – казалось и вовсе разгадали рисунок игры. Да и сами девчата подустали. Огрызнулись лишь однажды. Финальный счет спарринга – 1:4.

«Наверное, сложновато в какие-то моменты не пойти в борьбу, сдерживать себя, не ударить лишний раз. Были вещи, где видно было, что они притормаживают, так сказать. Но тем не менее справились в целом, нормально, без вопросов», – заявил главный тренер юношеской сборной Беларуси по хоккею Дмитрий Шульга.

Пока навязать свою игру в турнире россиянкам не удается. Накануне уступили своим соотечественникам – юношеской команде до 16 лет проиграли со четом 8:1. Не вышло и с белорусами. Впереди у девушек еще одна встреча с хоккейной дружиной из Казахстана.