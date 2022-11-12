Лукашенко объяснил, как предприниматели должны формировать цены на товары

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Во время рабочей поездки в Витебскую область президент Беларуси Александр Лукашенко объяснил журналистам, на что должны ориентироваться предприниматели при формировании стоимости товаров, передает «МИР 24».

Новый стратегический документ для бизнеса – постановление правительства по ценообразованию. В нем перечислены все условия, по которым продавец может формировать надбавки. До принятия этого документа действовала директива президента, которая сейчас уже не актуальна.



«Директива касалась немедленной заморозки цен , до того как будет принято постановление правительства. Постановление правительства принято, директива исполнена. Дальше действует постановление правительства, которое ввело систему ценообразования», – заявил белорусский лидер.

Также в Витебской области Александр Лукашенко раскритиковал чиновников и правительство за качество и скорость восстановления угодий в Беларуси. Кроме того, президент поручил утроить темпы. Этому призваны помочь предприятия, которые выпускают спецтехнику.