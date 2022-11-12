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Лукашенко объяснил, как предприниматели должны формировать цены на товары
12.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Во время рабочей поездки в Витебскую область президент Беларуси Александр Лукашенко объяснил журналистам, на что должны ориентироваться предприниматели при формировании стоимости товаров, передает «МИР 24».
Новый стратегический документ для бизнеса – постановление правительства по ценообразованию. В нем перечислены все условия, по которым продавец может формировать надбавки. До принятия этого документа действовала директива президента, которая сейчас уже не актуальна.
Также в Витебской области Александр Лукашенко раскритиковал чиновников и правительство за качество и скорость восстановления угодий в Беларуси. Кроме того, президент поручил утроить темпы. Этому призваны помочь предприятия, которые выпускают спецтехнику.
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В постановлении правительства по ценообразованию перечислены все условия, по которым продавец может формировать надбавки.
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