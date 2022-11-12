ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко объяснил, как предприниматели должны формировать цены на товары

12.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Во время рабочей поездки в Витебскую область президент Беларуси Александр Лукашенко объяснил журналистам, на что должны ориентироваться предприниматели при формировании стоимости товаров, передает «МИР 24».

Новый стратегический документ для бизнеса – постановление правительства по ценообразованию. В нем перечислены все условия, по которым продавец может формировать надбавки. До принятия этого документа действовала директива президента, которая сейчас уже не актуальна.

«Директива касалась немедленной заморозки цен, до того как будет принято постановление правительства. Постановление правительства принято, директива исполнена. Дальше действует постановление правительства, которое ввело систему ценообразования», – заявил белорусский лидер.

Также в Витебской области Александр Лукашенко раскритиковал чиновников и правительство за качество и скорость восстановления угодий в Беларуси. Кроме того, президент поручил утроить темпы. Этому призваны помочь предприятия, которые выпускают спецтехнику.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В постановлении правительства по ценообразованию перечислены все условия, по которым продавец может формировать надбавки.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко раскритиковал правительство за нерадивое использование земель
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.11.2022
Mir24.TV Belarus
12.11.2022
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика