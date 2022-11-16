Белорусскую форель выращивают в хозяйстве под Могилевом

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Вместо норвежской форели – белорусская. Теперь в стране разводят элитные виды рыб. Местный аналог еще и дешевле на 15%, передает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.



Практически вся форель в белорусских супермаркетах – из хозяйства под Могилевом. В этом году продали около 300 тонн рыбы. Это вдвое больше, чем в прошлом. Цены ниже привозной форели из ЕС. Килограмм живой местной рыбы в магазинах стоит 25 белорусских или 624 российских рубля.



«В Европе идет биржа, и цена может от спроса расти. У нас здесь сформированная цена в начале года. Мы ее не меняли. Если у нас себестоимость складывается, мы продаем по такой цене и повышать не собираемся в ближайшее время», – отметил директор форелевого хозяйства Юрий Куксенков.

Форель здесь выращивают из икринок. Раньше их закупали во Франции, Польше. Теперь Россия стала главным партнером. Белорусская компания работает и над собственной технологией.



«Мы решили попробовать производство собственной икры. Поэтому мы сейчас готовим проект и выбираем, по какому пути лучше пойти, чтобы мы могли круглогодично получать собственную икру и ни от кого не зависеть», – сказал директор форелевого хозяйства Юрий Куксенков.

Выращивают белорусскую форель в крытых артезианских бассейнах. Так проще контролировать микроклимат. 10-14 градусов – идеальная температура для этой рыбы. Над меню пока работают.



«Мы пробуем белорусский корм. Он, по сути, неплохой. Но для установки замкнутого водоснабжения (УЗВ) его надо доработать. В чистом виде долго его давать нельзя, но подмешивать можно», – рассказал главный рыбовод участка Василий Ткачев.

Технологи контролируют состав каждой рыбной партии. Главное отличие белорусской форели от норвежской – в способе выращивания.



«Белорусская форель меньше по размеру раз в пять, чем норвежская. Она очень полезная. Имеет меньше жирность, поэтому она более диетическая», – рассказала начальник участка Наталья Сивакова.

Большая часть форели идет на внутренний рынок, остальное – на экспорт. Занимаются в стране разведением и других ценных пород.



«Набирают оборот осетровые виды рыб: осетр, белуга, стерлядь. Мы их производим на внутренний рынок и экспортируем. Надежными партнерами в сотрудничестве являются страны ЕАЭС и страны СНГ», – отметила заместитель начальника отдела Минсельхозпрода Беларуси Ольга Борейша.

Поставок в Россию, Армению, Кыргызстан и Казахстан стало больше. В эти страны отправляются свежая рыба, консервы и мороженое филе. Личинки племенного белорусского толстолобика и белого амура для разведения – новинка, которую уже оценили в Узбекистане.



По статистике, в год белорус потребляет больше 15 килограммов рыбы. Из них два килограмма приходится на пресноводные виды, которые также готовы обеспечить покупателю предприятия страны.