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Россия выделит Беларуси 105 млрд рублей на импортозамещающие проекты
16.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь получит от России кредит на 105 миллиардов рублей для реализации импортозамещающих кооперационных проектов. Об этом сообщает
Как уточняется, соответствующее соглашение подписали руководители министерств финансов двух стран.
Также в ходе переговоров рассмотрели актуальные вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества.
«Особое внимание уделено ходу совместной работы по реализации 28 союзных программ экономической интеграции двух стран», – говорится в сообщении.
Ранее в Минске стартовал
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Соглашение о выделении кредита подписали министры финансов двух стран.
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