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Россия выделит Беларуси 105 млрд рублей на импортозамещающие проекты

16.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь получит от России кредит на 105 миллиардов рублей для реализации импортозамещающих кооперационных проектов. Об этом сообщает правительство РФ по итогам встречи в Минске вице-премьера Алексея Оверчука с первым вице-премьером Беларуси Николаем Снопковым.

Как уточняется, соответствующее соглашение подписали руководители министерств финансов двух стран.

«В рамках соглашения на территории Республики Беларусь будут реализовываться импортозамещающие кооперационные проекты. Обе стороны подтвердили готовность начала финансирования 12 проектов», – отметили в российском кабмине.

Также в ходе переговоров рассмотрели актуальные вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

«Особое внимание уделено ходу совместной работы по реализации 28 союзных программ экономической интеграции двух стран», – говорится в сообщении.

Ранее в Минске стартовал проект инноваций «100 идей для Беларуси». Больше всего востребованы проекты, связанные с биотехнологиями, медициной, генной инженерией.



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Теги: Минск
 
 
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Соглашение о выделении кредита подписали министры финансов двух стран.
 
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