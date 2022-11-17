«Фишка независимости»: Лукашенко оценил значение высоких технологий

Источник материала: Mir24.TV Belarus

«Фишка нашей независимости» – так президент Беларуси Александр Лукашенко назвал действующий в Минске Парк высоких технологий. Сегодня обсудили работу и дальнейшую судьбу масштабной IT-площадки. Некоторые резиденты парка были участниками беспорядков после президентских выборов в 2020 году и покинули страну. О позиции главы государства и ситуации в отрасли – в сюжете корреспондента телеканала «МИР 24» Полины Срибненко.

Здесь создают цифровой мир. Эта компания переводит в электронный формат работы банки, министерства и предприятия. В Парке высоких технологий – новичок, но сотрудники уже ощутили выгоду, трудятся для Союзного государства.

«Безусловно, для рынков Республики Беларусь и России мы являемся импортозамещающим предприятием. И планируем расширять свой штат в том числе за счет выпускников белорусских вузов», – рассказал генеральный директор IТ-компании Дмитрий Коневцев.

Парк высоких технологий прирастает новыми резидентами. В составе уже больше тысячи компаний, 90% прибыли которых – экспорт. Этот год еще не закончился, а продукции уже продали на два миллиарда долларов. Не рекорд, но цифры президента удивили .

«Я не ожидал. Я думал, вы уже разбежались по закоулкам планеты, и немного это меньше, чем в прошлом году. Попробовали заграницу на зуб и поняли, что там, где родился, там ты и должен пригодиться. Это хорошая тенденция. Все утихомирится. Бизнес есть бизнес», – отметил Лукашенко.

Отток IТ-компаний из Беларуси начался в 2020 году, после президентских выборов. Сотрудники некоторых представителей Парка участвовали в беспорядках. А кто-то остался без финансирования из-за санкций Запада. Отрасли тогда предрекали крах.

«Не во всем повинны и сами сотрудники. Это отчасти наше упущение. Те компании, которые там были зарегистрированы, были, прямо скажем, дочерними компаниями. Хозяева были далеко за пределами Беларуси. Мы просто отмахнулись от этого. Я думал: не может же быть, чтобы твои дети начали против тебя войну. Оказывается, что дети могут воевать против родителей, если им хорошо платят», – сказал президент.

Парк высоких технологий создали по поручению Александра Лукашенко. У резидентов особая система налогообложения и другие льготы. Это дало плоды: технологии начали развиваться за пределами парка, от Академии наук до крупных промышленных предприятий. Тенденцию нужно поддерживать и развивать, уверен белорусский лидер.

«Благодаря парку мы подтолкнули и образование в этом направлении. У меня уже беспокойство вызывает, что у нас, наверное, чрезмерный перекос в IТ-сфере и подготовке специалистов. Поэтому с какой стороны ни посмотри, Парк высоких технологий – это такая фишка нашей независимости. Он должен существовать», –заключил Лукашенко

Парк будет работать, как и прежде, но с оглядкой на недавние события. И труд айтишников, убежден президент, должен быть только на благо страны.