ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Фишка независимости»: Лукашенко оценил значение высоких технологий

17.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

«Фишка нашей независимости» – так президент Беларуси Александр Лукашенко назвал действующий в Минске Парк высоких технологий. Сегодня обсудили работу и дальнейшую судьбу масштабной IT-площадки. Некоторые резиденты парка были участниками беспорядков после президентских выборов в 2020 году и покинули страну. О позиции главы государства и ситуации в отрасли – в сюжете корреспондента телеканала «МИР 24» Полины Срибненко.

Здесь создают цифровой мир. Эта компания переводит в электронный формат работы банки, министерства и предприятия. В Парке высоких технологий – новичок, но сотрудники уже ощутили выгоду, трудятся для Союзного государства.

«Безусловно, для рынков Республики Беларусь и России мы являемся импортозамещающим предприятием. И планируем расширять свой штат в том числе за счет выпускников белорусских вузов», – рассказал генеральный директор IТ-компании Дмитрий Коневцев.

Парк высоких технологий прирастает новыми резидентами. В составе уже больше тысячи компаний, 90% прибыли которых – экспорт. Этот год еще не закончился, а продукции уже продали на два миллиарда долларов. Не рекорд, но цифры президента удивили.

«Я не ожидал. Я думал, вы уже разбежались по закоулкам планеты, и немного это меньше, чем в прошлом году. Попробовали заграницу на зуб и поняли, что там, где родился, там ты и должен пригодиться. Это хорошая тенденция. Все утихомирится. Бизнес есть бизнес», – отметил Лукашенко.

Отток IТ-компаний из Беларуси начался в 2020 году, после президентских выборов. Сотрудники некоторых представителей Парка участвовали в беспорядках. А кто-то остался без финансирования из-за санкций Запада. Отрасли тогда предрекали крах.

«Не во всем повинны и сами сотрудники. Это отчасти наше упущение. Те компании, которые там были зарегистрированы, были, прямо скажем, дочерними компаниями. Хозяева были далеко за пределами Беларуси. Мы просто отмахнулись от этого. Я думал: не может же быть, чтобы твои дети начали против тебя войну. Оказывается, что дети могут воевать против родителей, если им хорошо платят», – сказал президент.

Парк высоких технологий создали по поручению Александра Лукашенко. У резидентов особая система налогообложения и другие льготы. Это дало плоды: технологии начали развиваться за пределами парка, от Академии наук до крупных промышленных предприятий. Тенденцию нужно поддерживать и развивать, уверен белорусский лидер.

«Благодаря парку мы подтолкнули и образование в этом направлении. У меня уже беспокойство вызывает, что у нас, наверное, чрезмерный перекос в IТ-сфере и подготовке специалистов. Поэтому с какой стороны ни посмотри, Парк высоких технологий – это такая фишка нашей независимости. Он должен существовать», –заключил Лукашенко

Парк будет работать, как и прежде, но с оглядкой на недавние события. И труд айтишников, убежден президент, должен быть только на благо страны.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За девять месяцев этого года экспорт IT-парка в Минске составил 2 млрд долларов.
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусь не будет использовать электронное голосование в ближайшие годы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.11.2022
Mir24.TV Belarus
17.11.2022
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика