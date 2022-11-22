ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

О чем пишут мировые СМИ: лунная миссия NASA и землетрясение в Индонезии

22.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Космический корабль NASA Orion совершил первое сближение с Луной, пролетев в 130 километрах над ее поверхностью. Траектория полета проходила над местами высадки астронавтов из миссий «Аполлон»-11, 12 и 14, сообщает The Guardian. Ожидается, что в ходе миссии капсула побьет рекорд дальности полетов для космических кораблей, предназначенных для транспортировки людей, отдалившись от Земли более чем на 434 тысячи км. Капсула проведет на лунной орбите около недели. Ее посадка в Тихом океане запланирована на 11 декабря.

Количество жертв землетрясения на острове Ява может возрасти, заявил губернатор Западной Явы Ридван Камил. В пострадавших районах продолжается спасательная операция, идет разбор завалов, сообщает CNN. Губернатор подчеркнул, что большинство жертв – дети. Во время подземных толчков обрушилось несколько десятков школ, где в то время шли занятия. Свыше 700 человек получили ранения, более тысячи лишились крова над головой. Местные власти обустраивают временные лагеря для пострадавших. Метеорологи предупредили об угрозе оползней.

Раскрыта загадка появления следов динозавров в Туркменистане. Плато динозавров расположено в горах Койтендаг, на высоте примерно 1,5 тысяч метров, сообщает Turkmenportal. В горных породах сохранились отпечатки трехпалых лап. Их возраст оценивается в 150 млн лет. Ученые определили, что они принадлежат как хищным, так и травоядным особям. В те времена горы Койтендаг были покрыты водой. Лапы ящеров погружались в глину на 40-50 см. Эти следы остались нетронутыми, так как мелкие волны не могли их стереть.

В селах Казахстана планируют провести масштабное строительство медицинских объектов. Это предусмотрено национальным проектом «Модернизация сельского здравоохранения», сообщает «Казахстанская правда». Премьер-министр Алихан Смаилов пояснил, что будет построено и реконструировано 655 объектов первичной медико-санитарной помощи, открыто 20 новых и обновлено 12 действующих районных больниц. Медицинские объекты планируют строить и в рамках других проектов. Всего для сельских жителей откроется около 700 учреждений здравоохранения.

Белорусские полярники в составе 15-й экспедиции приступили к исследованиям в Антарктиде. На Белорусскую антарктическую станцию (БАС) «Гора вечерняя» в этом году отправились 12 человек, сообщает БелТА. В честь открытия сезона 20 ноября на станции подняли флаг Беларуси и флаг НАН (Национальной академии наук). Начальник 15-й Белорусской антарктической экспедиции Алексей Гайдашов рассказал, что системы жизнеобеспечения, транспорта и связи на станции работают в штатном режиме, наличествуют все необходимые запасы.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Корабль Orion совершил сближение с Луной на расстояние 130 километров. На Яве продолжается спасательная операция после землетрясения.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси ежедневно проверяют цены и ассортимент в магазинах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.11.2022
Mir24.TV Belarus
22.11.2022
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика