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О чем пишут мировые СМИ: лунная миссия NASA и землетрясение в Индонезии
22.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Космический корабль NASA Orion совершил первое сближение с Луной, пролетев в 130 километрах над ее поверхностью. Траектория полета проходила над местами высадки астронавтов из миссий «Аполлон»-11, 12 и 14, сообщает
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Корабль Orion совершил сближение с Луной на расстояние 130 километров. На Яве продолжается спасательная операция после землетрясения.
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