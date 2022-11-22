О чем пишут мировые СМИ: лунная миссия NASA и землетрясение в Индонезии

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Космический корабль NASA Orion совершил первое сближение с Луной, пролетев в 130 километрах над ее поверхностью. Траектория полета проходила над местами высадки астронавтов из миссий «Аполлон»-11, 12 и 14, сообщает The Guardian . Ожидается, что в ходе миссии капсула побьет рекорд дальности полетов для космических кораблей, предназначенных для транспортировки людей, отдалившись от Земли более чем на 434 тысячи км. Капсула проведет на лунной орбите около недели. Ее посадка в Тихом океане запланирована на 11 декабря.

Количество жертв землетрясения на острове Ява может возрасти, заявил губернатор Западной Явы Ридван Камил. В пострадавших районах продолжается спасательная операция, идет разбор завалов, сообщает CNN . Губернатор подчеркнул, что большинство жертв – дети. Во время подземных толчков обрушилось несколько десятков школ, где в то время шли занятия. Свыше 700 человек получили ранения, более тысячи лишились крова над головой. Местные власти обустраивают временные лагеря для пострадавших. Метеорологи предупредили об угрозе оползней.

Раскрыта загадка появления следов динозавров в Туркменистане. Плато динозавров расположено в горах Койтендаг, на высоте примерно 1,5 тысяч метров, сообщает Turkmenportal . В горных породах сохранились отпечатки трехпалых лап. Их возраст оценивается в 150 млн лет. Ученые определили, что они принадлежат как хищным, так и травоядным особям. В те времена горы Койтендаг были покрыты водой. Лапы ящеров погружались в глину на 40-50 см. Эти следы остались нетронутыми, так как мелкие волны не могли их стереть.

В селах Казахстана планируют провести масштабное строительство медицинских объектов. Это предусмотрено национальным проектом «Модернизация сельского здравоохранения», сообщает «Казахстанская правда» . Премьер-министр Алихан Смаилов пояснил, что будет построено и реконструировано 655 объектов первичной медико-санитарной помощи, открыто 20 новых и обновлено 12 действующих районных больниц. Медицинские объекты планируют строить и в рамках других проектов. Всего для сельских жителей откроется около 700 учреждений здравоохранения.