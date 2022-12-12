Более 400 населенных пунктов остались без света в Беларуси из-за непогоды

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Более 400 населенных пунктов остались без света в Беларуси. Электроснабжение нарушили снегопад и ледяной дождь. Больше всего пострадала Минская область, сообщили в Министерстве энергетики, передает «МИР 24».

Сейчас специалисты устраняют последствия. Работают около 350 энергетиков, задействованы более 100 единиц техники. О задержках поездов из-за непогоды объявила Белорусская железная дорога. Сложная ситуация и на автомагистралях. Водители выкладывают в социальные сети видео многочисленных аварий. Спасатели нередко приходится доставать людей из заблокированных авто.

В Беларуси объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности. Мокрый снег и дождь пока не прекратятся. На дорогах гололедица, местами сильный порывистый ветер.