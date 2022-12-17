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Хоккей З на 3: команды Беларуси и Казахстана провели матч в Москве

17.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Хоккейные команды Беларуси и Казахстана встретились в финале турнира в Москве. Игра прошла в формате «3 на 3», матчи состояли из трех периодов по семь минут. В случае ничьей победитель определялся в серии буллитов. За битвой наблюдал корреспондент «МИР 24» Дмитрий Каратаев.

Хоккей 3 на 3 обычно проходит на укороченной площадке. Здесь же спортсмены играют на классической ледовой арене 60 на 26 метров. Это позволяет протестировать разные форматы: у хоккеистов становится больше времени владения шайбой и креатива, но практически любая ошибка чревата выходом один на один с вратарем.

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Международный турнир по хоккею 3 на 3 проходит впервые. В нем участвуют сборные России, Казахстана, Беларуси и Китая.

Формат 3 на 3 – отличная возможность проявить себя тем, кто пока не попадает на традиционные турниры. На льду – лучшие молодые игроки. Среди них – Виталий Пинчук, один из самых ярких и подающих надежды хоккеистов сборной Беларуси и минского «Динамо»

«У нас было несколько дней на подготовку к этому турниру. Мы приехали 12 декабря, поэтому хорошо подготовились и вчера обыграли Казахстан, сегодня пока обыгрываем Китай», – отмечает нападающий сборной Беларуси Виталий Пинчук.

От традиционного хоккея формат 3 на 3 отличается отсутствием силовой борьбы. Здесь нет офсайдов, пробросов и удалений. Вместо них – штрафные броски. На трибуне более 10 тысяч болельщиков переживают за любимые команды.

Сборная России стала бронзовыми призерами. А победила в первом международном турнире по хоккею 3 на 3 белорусская команда.

Ранее спасатели России и Беларуси сыграли товарищеский хоккейный матч.



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