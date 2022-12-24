В Минске открылись 80 елочных базаров

«Я люблю запах, чтобы был от елки. До старого Нового года она достоит. В общем, выбираем, выбираем», – житель Минска Вениамин Алексеев.



Упаковывают покупку в специальную сетку. В ней дерево намного проще донести до дома. Цены остались на уровне прошлого года. Двухметровую срубленную ель можно купить за 33 белорусских рубля, это 860 российских.



«Еще больше бывает очень редко, они обычно приобретают в лесничествах, либо заказывают у нас под заказ, и мы привозим, доставляем сюда», – отметила работница минского лесхоза Анастасия Крилович.



Выбор на елочных базарах велик – ели, сосны, пихты. Все белорусские. А тем, кому важен просто запах хвои в квартире, составят букет или венок из еловых лапок.



«В этом году в стране будет организовано 1144 торговых точки с продукцией наших лесохозяйственных учреждений. Это как торговые точки, которые располагаются непосредственно в лесничествах, так и полноценные елочные базары», – заявила пресс-секретарь Министерства лесного хозяйства Беларуси Анастасия Мацкевич.



Праздничные деревья выращивают в питомниках и на специальных плантациях. Прежде чем стать украшением дома, они растут 5-6 лет. А вот срубать ели в лесу без разрешения запрещено. Под Новый год в массивах усилили охрану и проводят рейды. Штраф за незаконную вырубку может достигать 960 белорусских рублей, это 25 тысяч российских. Купить – однозначно дешевле.



По всей стране елочные базары будут работать до 31 декабря.