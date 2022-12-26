Жил-был Зюзя, или Новый год по-белорусски

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Давным-давно жил на белорусских землях Зюзя. И был он, несмотря на забавное имя, отнюдь не милым персонажем, а важным и грозным. Как никак – древнейший бог зимы и холода. За силу его почитали, нередко называя Зюзей Поозерским. В декабре являлся он людям в образе молодого, крепкого мужчины с длинной белой бородой. А уже к февралю превращался в седовласого старца. Впрочем, мог Зюзя и вовсе лысым дедом прикинуться. Тогда белорусы, чтобы задобрить сурового бога зимы, должны были обойти всех лысых в деревне. Верили: только в этом случае морозы ослабнут.

Владел Зюзя волшебной булавой. А иногда и посохом. Стоило стукнуть им разок оземь, и налетала пурга, наступали лютые морозы. Считалось, если деревья холодной ночью трещат, – это Зюзя бьет по ним своим магическим орудием. И ежились от стужи селяне, вздыхая: «Ой, Зюзя, Зюзя!». Оттуда и выражение «замерзнуть, как зюзя», а вовсе не то, о котором вы подумали.

Жил Зюзя в лесу. По снегу босиком ходил, облачившись в длинную белую шубу. Мог забрести и в деревню. Такого гостя полагалось встретить с почтением и, конечно, угостить.

«Мое любимое лакомство – это кутья. Каша с медом и изюмом, – рассказывает Зюзя Поозерский, – Белорусы даже поговорку обо мне сочинили: «Зюзя на дворе – кутья на столе».





В наше время Зюзю часто называют прадедом Деда Мороза. С веками он изрядно и во всех смыслах подобрел и радостно встречает гостей в собственной усадьбе в деревне Озерки Поставского района Витебской области. Кстати, после долгих восьми лет забвения.

В стародавние времена белорусы прекрасно обходились без елки – ее заменял так называемый...паук. Его плели из двенадцати соломинок и вешали под потолок, а на праздник сжигали. Предки верили: вместе с огнем уйдут и проблемы. Затем вместо прежнего паука плели нового.

Традиция ставить елку на Новый год появилась на белорусских землях относительно недавно – 150 лет назад. Пришла она из Германии. Сперва ее переняла только шляхта и лишь в XX веке люди попроще – крестьяне и ремесленники.

Особое внимание белорусы уделяли новогодней трапезе. На стол ставили 12 различных блюд. Каждое из них символизировало определенное время года. Колбасы и котлеты, сыр и блины, соленья и маринады, рыба и грибы, кисели и компоты. В ход шли все имеющиеся запасы. И в этом тоже был свой умысел. Предки надеялись, что богатый стол притянет в семью достаток.





Не изменили этой традиции и в советское время. Шампанское, оливье и селедка под шубой стали символами эпохи. Впрочем, без некоторых из них не обходится и современный новогодний стол. Разве что изысков в виде икры, красной рыбы или устриц стало побольше.

Свои традиции привнес и XXI век. Например, белорусы стали ездить в гости к правнуку того самого Зюзи – к Деду Морозу в Беловежскую пущу. Здесь у него свое поместье.

«Мы водим хороводы у дерева-рекордсмена, – рассказывает Дед Мороз, – Этой елке 140 лет. И она самая высокая круглогодично наряженная в Европе. Высота более 50 метров».

Те, кто остается дома, встречают Новый Год у нарядной елки с семьей и друзьями. Или на городских праздничных площадках.

Новый Год в Беларуси – один из самых волшебных и долгожданных праздников. Одни предвкушают сказку, другие – возможность начать жизнь с чистого листа и оставить печали в году уходящем. Но все одинаково ждут чуда и, конечно же, подарков от самых близких и родных.