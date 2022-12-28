Генконсульство России открылось в Гродно

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Гродно прошла церемония открытия генерального консульства Российской Федерации, передает БЕЛТА .

В открытии генконсульства приняли участие официальные лица Республики Беларусь, представители российского дипломатического корпуса.

«Символично, что открытие еще одного российского загранучреждения в Беларуси приходится на юбилейную, 30-ю, годовщину установления дипломатических отношений между нашими братскими странами. Это событие отражает значительные успехи, которых мы вместе с белорусскими друзьями добились как в интеграционном строительстве Союзного государства, так и в укреплении классического политического, торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества», – сказал на церемонии посол России в Беларуси Борис Грызлов.

В настоящее время в Беларуси, помимо посольства России в Минске, действуют генеральное консульство в Бресте. В Витебске Россию представляет почетный консул.