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Генконсульство России открылось в Гродно

28.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Гродно прошла церемония открытия генерального консульства Российской Федерации, передает БЕЛТА.

В открытии генконсульства приняли участие официальные лица Республики Беларусь, представители российского дипломатического корпуса.

«Символично, что открытие еще одного российского загранучреждения в Беларуси приходится на юбилейную, 30-ю, годовщину установления дипломатических отношений между нашими братскими странами. Это событие отражает значительные успехи, которых мы вместе с белорусскими друзьями добились как в интеграционном строительстве Союзного государства, так и в укреплении классического политического, торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества», – сказал на церемонии посол России в Беларуси Борис Грызлов.

В настоящее время в Беларуси, помимо посольства России в Минске, действуют генеральное консульство в Бресте. В Витебске Россию представляет почетный консул.

Ранее сообщалось, что Россия планирует открыть генконсульства на Мальдивах, Бали, а также в Актау и Самарканде.



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Теги: Брест, Витебск
 
 
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Открытие еще одного российского загранучреждения прошло в год 30-летия установления дипломатических отношений между Беларусью и Россией.
 
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