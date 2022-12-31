Новые правила для абитуриентов вводятся в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Новые правила приема в колледжи и техникумы начнут действовать в Беларуси со следующего года. Как сообщает «МИР 24», они также помогут улучшить итоговую школьную аттестацию и вступительную кампанию в вузах.

Авторы новшеств считают, что так талантливым старшеклассникам станет легче получить место в учебном заведении. А при поступлении в университеты будут учитываться результаты областных или республиканских олимпиад.

«Подготовка выпускников 11-х классов к итоговой аттестации будет полностью единой, унифицированной. А это существенно облегчит подготовку и снизит волнение наших родителей. Каждый молодой человек сможет выбрать не только профессию, но и последующее место работы. Речь идет о новых подходах к целевой форме набора», – пояснил министр образования Республики Беларусь Андрей Иванец.

Введение устного экзамена при поступлении поможет наладить диалог будущего студента и работодателя. И на рабочее место новый специалист придет уже с конкретными навыками. Планируется, что в 2023 году в Беларуси будет более 50 тысяч выпускников.