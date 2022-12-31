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Новые правила для абитуриентов вводятся в Беларуси
31.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Новые правила приема в колледжи и техникумы начнут действовать в Беларуси со следующего года. Как сообщает «МИР 24», они также помогут улучшить итоговую школьную аттестацию и вступительную кампанию в вузах.
Авторы новшеств считают, что так талантливым старшеклассникам станет легче получить место в учебном заведении. А при поступлении в университеты будут учитываться результаты областных или республиканских олимпиад.
Введение устного экзамена при поступлении поможет наладить диалог будущего студента и работодателя. И на рабочее место новый специалист придет уже с конкретными навыками. Планируется, что в 2023 году в Беларуси будет более 50 тысяч выпускников.
Ранее стало известно, в 2022 году на образование в Таджикистане
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Талантливым старшеклассникам станет легче получить место в учебном заведении.
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