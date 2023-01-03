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Погода в СНГ: в Казахстане объявлено штормовое предупреждение, в Беларуси ветер снес новогоднюю елку

03.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Молдове зацвели подснежники. Температура воздуха превысила норму более чем на 10 градусов. Об этом сообщает Государственная метеорологическая служба. Тепло сохранится до конца недели. О погоде в других странах Содружества рассказывают корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

В Казахстане погода неласковая. Почти на всей территории страны действует штормовое предупреждение. Из-за метели видимость на дорогах – всего 50 метров. В Акмолинской, Актюбинской, Костанайской и Кызылординской областях водителям запретили выезжать за город. Закрыты трассы Алматы-Екатеринбург, Самара-Шымкент. В зоне ненастья оказалась и Астана. Столицу с ночи заметает. На дорогах скользко, а сила ветра – почти 23 метра в секунду.

Кыргызстан

В Бишкеке осенние плюс семь разбавили зимние краски. Но к вечеру в город прорвется снег. Снежинки закружат в хороводе почти во всех областях республики. Снежно и в горах. Спасатели предупредили жителей о риске схода лавин. Специалисты МЧС призывают водителей на перевалах соблюдать дистанцию между машинами не менее 500 метров.

Беларусь

В Беларуси погода разыгрывает весенний сценарий. Днем до плюс 10. При этом ветер – до 20 метров в секунду, а на дорогах скользко. В стране действует «оранжевый» уровень опасности. Жители Полоцка рассказали в соцсетях, как ветер похулиганил в городе. На центральной площади вихрь снес новогоднюю елку. Никто не пострадал. Позже дерево вернули на место, и праздничные гуляния продолжились.



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О погоде в странах Содружества рассказывают корреспонденты «МИР 24».
 
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