Погода в СНГ: в Казахстане объявлено штормовое предупреждение, в Беларуси ветер снес новогоднюю елку

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Молдове зацвели подснежники. Температура воздуха превысила норму более чем на 10 градусов. Об этом сообщает Государственная метеорологическая служба. Тепло сохранится до конца недели. О погоде в других странах Содружества рассказывают корреспонденты «МИР 24».

Казахстан



В Казахстане погода неласковая. Почти на всей территории страны действует штормовое предупреждение. Из-за метели видимость на дорогах – всего 50 метров. В Акмолинской, Актюбинской, Костанайской и Кызылординской областях водителям запретили выезжать за город. Закрыты трассы Алматы-Екатеринбург, Самара-Шымкент. В зоне ненастья оказалась и Астана. Столицу с ночи заметает. На дорогах скользко, а сила ветра – почти 23 метра в секунду.