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Погода в СНГ: в Казахстане объявлено штормовое предупреждение, в Беларуси ветер снес новогоднюю елку
03.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Молдове зацвели подснежники. Температура воздуха превысила норму более чем на 10 градусов. Об этом сообщает Государственная метеорологическая служба. Тепло сохранится до конца недели. О погоде в других странах Содружества рассказывают корреспонденты «МИР 24».
Казахстан
Кыргызстан
Беларусь
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Погода в СНГ: в Казахстане объявлено штормовое предупреждение, в Беларуси ветер снес новогоднюю елку
О погоде в странах Содружества рассказывают корреспонденты «МИР 24».
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