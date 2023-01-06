Источник материала: ProBusiness





В Беларуси приняты сразу три закона, которые влияют на иностранных лиц, их имущество и бизнес, а также интеллекутальную собственность. Речь идет о внешнем управлении компаниями с участием или долей собственности иностранных лиц, изъятии имущества у компаний и граждан, использовании интеллектуальной собственности без согласия иностранных правообладателей.

Внешнее управление

Закон «О вопросах передачи под временное внешнее управление» официально опубликован 6 декабря 2023 года. Основные положения вступят в силу через 10 дней и будут действовать до 31 декабря 2025 года.

Исполкомам предоставили право передавать полномочия органов юридических лиц внешним управляющим без согласия участников или акционеров некоторых юридических лиц (по сути, любой коммерческой организации, в которой есть иностранная доля). При чем не имеет значения, какова доля и лицу из какой страны она принадлежит (то есть речь не только о «недружественных государствах» ).

Передача под временное внешнее управление (на срок до 18 месяцев со дня принятия решения) возможна в случаях:

если управление исполнительным и (или) иными органами управления фактически прекращено;

если исполнительным и (или) иными органами управления осуществляются экономически необоснованные действия, которые могут привести к фактическому прекращению деятельности, ликвидации и (или) банкротству либо причинению ущерба коммерческой организации;

в иных случаях, определенных Совмином.

«Целями временного внешнего управления являются исключение необоснованного прекращения деятельности коммерческих организаций, причинения ущерба их трудовым коллективам и обеспечение нормальной безубыточной работы коммерческих организаций», — говорится в законе. Также в тексте документа прописаны требования к управляющему и его права.

Кстати, временное внешнее управление не вводится в отношении коммерческих организаций, которые находятся в процессе ликвидации либо в процедурах признания их экономически несостоятельными (банкротами).

Изъятие имущества

Закон «Об изъятии имущества» также официально опубликован сегодня, 6 декабря 2023 года, и вступает в силу через 10 дней. Он определил порядок и случаи изъятия имущества иностранных лиц в собственность государства.

Согласно документу, «основанием для изъятия объектов права собственности является совершение в отношении Республики Беларусь, ее юридических и (или) физических лиц недружественных действий». А изъять имущество могут у иностранных государств, совершающие недружественные действия; лиц из иностранных государств, совершающих недружественные действия; аффилированных лиц.

В законе также прописано, что изъятие объектов права собственности основывается на принципах объективности, пропорциональности (адекватности), прозрачности (публичности), соответствия цели, стратегической важности и эффективности.

Изъятие может быть как возмездным так и безвозмездным.

Интеллектуальная собственность

Закон «Об ограничении исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности» официально опубликован 6 декабря 2023 года и почти полностью вступает в силу через 10 дней. Документ, по сути, легализует параллельный импорт программного обеспечения, музыки, кино и другой подобной интеллектуальной собственности.

Новый закон вводит возможность использования объектов интеллектуальной собственности и ввоза товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности (в том числе включенные в таможенный реестр) без согласия иностранных правообладателей. Для этото есть существенных условия: правообладатели должны быть из иностранных государств, совершающих недружественные действия; правообладатели запретили или не дали согласие использовать правомерно обнародованные объекты интеллектуальной собственности на территории Беларуси.

Интересно, что за использование объектов интеллектуальной собственности должно выплачиваться вознаграждение на счет патентного органа (если только не допускается бесплатное использование).

Также до 31 декабря 2024 года допускается ввоз на территорию Беларуси тех товаров, где содержаться объекты интеллектуальной собственности, если эти товары существенно важны для внутреннего рынка и это не нарушает исключительные права на ИС.

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