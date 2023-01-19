ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

МИД Беларуси: Отношения Москвы и Минска укрепились в 2022 году

19.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Отношения Минска и Москвы за прошедший год значительно укрепились, положительная динамика продолжится и в 2023 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы МИД Беларуси Сергея Алейника.

«Наши отношения за прошедший год существенно укрепились. Есть все основания полагать, что эта динамика сохранится и в этом году», – сказал он.

Такое заявление глава белорусской дипломатии сделал по итогам прошедшего в четверг совместного заседания коллегий МИД двух стран.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал ускорить выполнение интеграционных программ Союзного государства.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ПОЛИТИКИ

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во внешнеполитическом ведомстве республики рассчитывают на сохранение положительной динамики.
 
Новости дня
Новости разные
 
Погода в СНГ: снегопады на востоке Казахстана и штормовой ветер в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.01.2023
Mir24.TV Belarus
19.01.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика