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МИД Беларуси: Отношения Москвы и Минска укрепились в 2022 году
19.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Отношения Минска и Москвы за прошедший год значительно укрепились, положительная динамика продолжится и в 2023 году. Об этом сообщает
Такое заявление глава белорусской дипломатии сделал по итогам прошедшего в четверг совместного заседания коллегий МИД двух стран.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал
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Во внешнеполитическом ведомстве республики рассчитывают на сохранение положительной динамики.
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