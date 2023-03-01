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В ЕАЭС реализовано 25 проектов по импортозамещению на сумму более $21 млрд
01.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Евразийском экономическом союзе уже реализовано 25 проектов по импортозамещению. Об этом в ходе брифинга сообщила официальный представитель Евразийской экономической комиссии Ия Малкина.
Ранее в ходе заседания совместной комиссии по реализации соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве стран ЕАЭС и Китая состоялось
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Карта индустриализации ЕАЭС включает 158 реализующихся проектов на сумму более $270 млрд в 25 отраслях.
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