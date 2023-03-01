В ЕАЭС реализовано 25 проектов по импортозамещению на сумму более $21 млрд

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Евразийском экономическом союзе уже реализовано 25 проектов по импортозамещению. Об этом в ходе брифинга сообщила официальный представитель Евразийской экономической комиссии Ия Малкина.

«Эта работа ведется на системной основе блоком министра комиссии по промышленности и АПК Артака Камаляна. Сформирована карта индустриализации ЕАЭС, в текущей версии она включает 158 реализующихся проектов на сумму более $270 млрд в 25 отраслях. Также подготовлены предложения о пилотных направлениях работы по импортозамещению», – цитирует Малкину БЕЛТА .