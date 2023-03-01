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В ЕАЭС реализовано 25 проектов по импортозамещению на сумму более $21 млрд

01.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Евразийском экономическом союзе уже реализовано 25 проектов по импортозамещению. Об этом в ходе брифинга сообщила официальный представитель Евразийской экономической комиссии Ия Малкина.

«Эта работа ведется на системной основе блоком министра комиссии по промышленности и АПК Артака Камаляна. Сформирована карта индустриализации ЕАЭС, в текущей версии она включает 158 реализующихся проектов на сумму более $270 млрд в 25 отраслях. Также подготовлены предложения о пилотных направлениях работы по импортозамещению», – цитирует Малкину БЕЛТА.

По ее словам, в результате системной работы в 2021-22 годах в ЕАЭС было реализовано 25 проектов по импортозамещению на общую сумму более $21 млрд. Они охватили автомобильную, электротехническую, химическую, металлургическую, медицинскую и ряд других сфер, уточнила представитель ЕЭК.

Ранее в ходе заседания совместной комиссии по реализации соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве стран ЕАЭС и Китая состоялось подписание дорожной карты по активизации и насыщению торгово-экономического взаимодействия. Документ включает три раздела: цифровизация транспортных коридоров, диалоги по вопросам внешнеторговой политики и проведение совместного научного исследования об эффектах различных сценариев углубления сотрудничества ЕАЭС и КНР.



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Карта индустриализации ЕАЭС включает 158 реализующихся проектов на сумму более $270 млрд в 25 отраслях.
 
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