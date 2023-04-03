Производство редких лекарств наладили в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Обновленный цех для производства редких лекарств открыли в Белорусском государственном университете. Все препараты разработали отечественные ученые, передает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Лекарство от онкологии желудка, для восстановления поврежденных тканей и противовоспалительный гель. На новом предприятии будут выпускать препараты, схожие с зарубежными аналогами. Но в несколько раз дешевле.



Белорусские ученые уже успешно провели доклинические испытания. Скоро лекарства протестируют и на пациентах. Исследования проведут в нескольких больницах страны и научно-практическом центре онкологии.

«Это лекарственная безопасность страны, помощь пациентам, которая улучшает качество жизни, особенно препарат для лечения рака желудка. Это единственный препарат для локальной химиотерапии. В коллаборации с академией наук производятся готовые лекарственные формы тоже по полному циклу для лечения рака гортани и носовых пазух, это тоже очень важно», – рассказал директор научно-технологического парка Павел Бычковский.

В новом цеху – современное оборудование. Специалисты гарантируют: оно соответствует всем международным стандартам.

«Мы получаем замечательные лекарства, которые с учетом действующего времени нужны нашим жителям. Но и мы не говорим о том, что это не будет реализовано на экспорт. Конечно, же мы рассчитываем на то, что данная группа лекарств будет в дальнейшем реализована на экспорт и будет помогать и нашим дружественным странам», – рассказала первый заместитель председателя Минского городского исполнительного комитета Надежда Лазаревич.

В Белорусском государственном университете уже производят медицинскую технику, ингредиенты для лекарств и пищевые добавки. Последних в ассортименте около сотни. В лабораториях и цехах работают молодые ученые. Делают ставку и на компьютерные технологии создают электронные компоненты, измерительные системы, оптико-электронные устройства.



Производство модернизировали по программе инновационного развития Беларуси. Проект финансирует государство.