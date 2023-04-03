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Производство редких лекарств наладили в Минске
03.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Обновленный цех для производства редких лекарств открыли в Белорусском государственном университете. Все препараты разработали отечественные ученые, передает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.
Лекарство от онкологии желудка, для восстановления поврежденных тканей и противовоспалительный гель. На новом предприятии будут выпускать препараты, схожие с зарубежными аналогами. Но в несколько раз дешевле.
В новом цеху – современное оборудование. Специалисты гарантируют: оно соответствует всем международным стандартам.
В Белорусском государственном университете уже производят медицинскую технику, ингредиенты для лекарств и пищевые добавки. Последних в ассортименте около сотни. В лабораториях и цехах работают молодые ученые. Делают ставку и на компьютерные технологии создают электронные компоненты, измерительные системы, оптико-электронные устройства.
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Белорусские ученые уже успешно провели доклинические испытания. Скоро лекарства протестируют и на пациентах.
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