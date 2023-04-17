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Белорусские лесхозы переориентировали рынки сбыта
17.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусские лесхозы переориентировали рынки сбыта на дружественные страны. Объемы экспорта древесины значительно увеличили, передает корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.
Этим деревьям больше 80 лет. Возраст спелости, говорят лесники. Пришло время рубки. В местах, где без человека можно обойтись, работает комбайн. В день валит деревьев на пять лесовозов. Ни один ствол здесь не пропадет.
В цеху заготовки умные машины делят бревна по диаметру и очищают стволы от коры. А вот класс качества определяют люди.
Идеально гладкая доска без дефектов уходит на продажу. Белорусскую сосну и ель ценят строители. Облицовывают древесиной дома, кроют крыши. Раньше сырье уходило в Западную Европу. Но в последний год рынки сбыта изменили направление.
Восстанавливают лес и обычные белорусы. В этом году акция «Неделя леса» длится в стране весь апрель. За это время планируют высадить почти три тысячи гектаров деревьев.
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Объемы экспорта древесины в дружественные страны значительно увеличили.
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