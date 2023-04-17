Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские лесхозы переориентировали рынки сбыта на дружественные страны. Объемы экспорта древесины значительно увеличили, передает корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

Этим деревьям больше 80 лет. Возраст спелости, говорят лесники. Пришло время рубки. В местах, где без человека можно обойтись, работает комбайн. В день валит деревьев на пять лесовозов. Ни один ствол здесь не пропадет.

«Люди отбили границу лесосеки. То есть отграничили участок, который подлежит вырубке, который достиг возраста спелости. Потом на этом участке делается перечет», – рассказал заместитель директора, главный инженер Борисовского опытного лесхоза Александр Матюшевский.

В цеху заготовки умные машины делят бревна по диаметру и очищают стволы от коры. А вот класс качества определяют люди.

«У нас стоят сортировщики на линии и пересортировывают древесину. Где-то выпавший сучок, где-то немножко гниль попадается. И это все сортируется в зависимости от ГОСТа. Экспортный сорт – это «А», – рассказал начальник производственного участка Денис Кривопалов.

Идеально гладкая доска без дефектов уходит на продажу. Белорусскую сосну и ель ценят строители. Облицовывают древесиной дома, кроют крыши. Раньше сырье уходило в Западную Европу. Но в последний год рынки сбыта изменили направление.



«Сегодня мы нашли альтернативные рынки, мы нашли в наших дружественных странах хороших стабильных партнеров. И сегодня по основным видам продукции мы не просто восстановили объемы досанкционного периода, мы сегодня их превысили и имеем рекордные по отдельным видам продукции цифры», – отметил заместитель министра лесного хозяйства Беларуси Владимир Креч.



То, что раньше отправляли на экспорт, теперь оставляют на внутреннем рынке – замещают импорт. Продукции ищут новое применение. И не только древесине. К примеру, пеллеты планируют использовать для отопления вместо угля, газа и горючего.

Восстанавливают лес и обычные белорусы. В этом году акция «Неделя леса» длится в стране весь апрель. За это время планируют высадить почти три тысячи гектаров деревьев.