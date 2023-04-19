О чем пишут мировые СМИ: пожар в больнице Пекина и инцидент в Белом доме

Источник материала: Mir24.TV Belarus

При пожаре в больнице Пекина погиб 21 человек. Десятки людей эвакуированы, сообщает The Guardian . Огонь в восточном крыле больницы Чанфэн вспыхнул вечером во вторник, 18 апреля. По свидетельствам очевидцев, люди выбирались из окон горящего многоэтажного здания по связанным простыням. Прибывшие экстренные службы спасли 71 человека. Сейчас доступ в здание закрыт, ведется расследование причин инцидента.

Секретная служба США схватила «злоумышленника», который несанкционированно проник на территорию Белого дома. Им оказался двухлетний ребенок, сообщает CNN . Мальчик пролез сквозь прутья забора, что вызвало кратковременное отключение системы безопасности. Агенты секретной службы быстро остановили «любопытного молодого посетителя» и передали родителям, которые остались снаружи. Установка забора началась в 2019 году, после того как несколько злоумышленников проникли на территорию Белого дома. Высота ограды составляет почти четыре метра.

У жителей Казахстана появятся электронные медкнижки. Она будет полностью воспроизводить содержание бумажного документа и заверяться электронной подписью, сообщает «Казахстанская правда» . Соответствующий проект опубликован на портале «Открытые НПА». Право на выдачу электронной медкнижки получат организации с лицензией на медицинскую деятельность и медицинской информсистемой. В медкнижке будут содержаться данные о проведенных осмотрах, перенесенных инфекционных заболеваниях и другие личные данные.

В Кыргызстане с апреля 2023 года медицинское страхование стало обязательным. Сейчас страховкой охвачены 75% граждан, власти намерены охватить все население страны, сообщает «Вечерний Бишкек» . Кроме того, приобретение статуса ОМС стало обязательным для иностранных граждан, обучающихся в Кыргызстане. Ряд категорий граждан получили право на бесплатную медицинскую страховку от государства. Среди них: безработные, состоящие на учете в центрах занятости, пенсионеры, лица с ограниченными возможностями здоровья.