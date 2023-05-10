Александр Лукашенко поздравил Ильхама Алиева со 100-летием со дня рождения Гейдара Алиева

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил азербайджанского лидера Ильхама Алиева со 100-летием со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, сообщило агентство БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу главы белорусского государства.

«Мне знакомы его слова, произнесенные четверть века назад: «Азербайджан – мое сердце. Азербайджан – мое дыхание. Азербайджан – моя жизнь». Убежден, такого патриота, смыслом жизни которого являлось служение стране, будут помнить всегда», – отмечается в поздравлении.

Лукашенко отметил, что был лично знаком с основателем современного азербайджанского государства и учился у него политической мудрости, выдержке и подлинно стратегическому мышлению.

По словам белорусского лидера, в Беларуси отдают дань памяти отцу Ильхама Алиева, стоявшему у истоков формирования равноправного и взаимовыгодного сотрудничества Минска и Баку. Также символично, что 2023 год, объявленный в Азербайджане годом Гейдара Алиева, совпадает с 30-летием установления дипломатических отношений между странами.

«Искренне желаю Вам, как верному продолжателю дела отца, и Вашим близким здоровья, счастья и благополучия, а дружественному азербайджанскому народу – мира и процветания», – заключил белорусский лидер.