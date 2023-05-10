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Александр Лукашенко поздравил Ильхама Алиева со 100-летием со дня рождения Гейдара Алиева
10.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил азербайджанского лидера Ильхама Алиева со 100-летием со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, сообщило агентство
Лукашенко отметил, что был лично знаком с основателем современного азербайджанского государства и учился у него политической мудрости, выдержке и подлинно стратегическому мышлению.
По словам белорусского лидера, в Беларуси отдают дань памяти отцу Ильхама Алиева, стоявшему у истоков формирования равноправного и взаимовыгодного сотрудничества Минска и Баку. Также символично, что 2023 год, объявленный в Азербайджане годом Гейдара Алиева, совпадает с 30-летием установления дипломатических отношений между странами.
Ранее в столице Кыргызстана открылась
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В Беларуси отдают дань памяти отцу Ильхама Алиева, стоявшему у истоков формирования равноправного и взаимовыгодного сотрудничества Минска и Баку.
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