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Александр Лукашенко поздравил Ильхама Алиева со 100-летием со дня рождения Гейдара Алиева

10.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил азербайджанского лидера Ильхама Алиева со 100-летием со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, сообщило агентство БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу главы белорусского государства.

«Мне знакомы его слова, произнесенные четверть века назад: «Азербайджан – мое сердце. Азербайджан – мое дыхание. Азербайджан – моя жизнь». Убежден, такого патриота, смыслом жизни которого являлось служение стране, будут помнить всегда», – отмечается в поздравлении.

Лукашенко отметил, что был лично знаком с основателем современного азербайджанского государства и учился у него политической мудрости, выдержке и подлинно стратегическому мышлению.

По словам белорусского лидера, в Беларуси отдают дань памяти отцу Ильхама Алиева, стоявшему у истоков формирования равноправного и взаимовыгодного сотрудничества Минска и Баку. Также символично, что 2023 год, объявленный в Азербайджане годом Гейдара Алиева, совпадает с 30-летием установления дипломатических отношений между странами.

«Искренне желаю Вам, как верному продолжателю дела отца, и Вашим близким здоровья, счастья и благополучия, а дружественному азербайджанскому народу – мира и процветания», – заключил белорусский лидер.

Ранее в столице Кыргызстана открылась выставка, посвященная 100-летию национального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. Экспозиция развернута в одном из залов Национального исторического музея. На выставке представлены около двух десятков фотографий Гейдара Алиева в разные этапы его жизни.



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Теги: Минск
 
 
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В Беларуси отдают дань памяти отцу Ильхама Алиева, стоявшему у истоков формирования равноправного и взаимовыгодного сотрудничества Минска и Баку.
 
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