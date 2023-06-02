«Престиж этой профессии покрывает риски»: белорусский пилот – о работе в небе

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Подняться по трапу, как киноактер, посмотреть на небо из-под козырька фуражки и улыбнуться бортпроводникам – хороший сценарий для мелодрамы. Только в жизни все более прозаично, считает Владимир Макей. Когда-то его мечте пришлось стать целью. С первого раза на пилота не поступил.

«Я помню, как бегал с отцом. Он стоял с секундомером, как в фильме «Рокки». На лестнице бегал. И уже со второго раза я прошел. Сама учеба, училище, эта авиационная атмосфера, когда все время общаетесь, полеты – ты просто влюбляешься», – с улыбкой отмечает пилот Владимир Макей.





В реальности же работа – не про одни полеты, а еще про бумаги, бортовые книги и даже осмотр самолета. Ответственность – как и у водителя.





«Фактически мы смотрим все. Заглядываем в нишу шасси. Смотрим на отсутствие каких-то видимых повреждений, царапин, что все гидравлические шланги в порядке, нет ли течи», – рассказывает о ежедневной рутине пилот.

А еще нужно держать марку компании. Костюм, белая рубашка и фуражка – никакой самодеятельности.

«Дресс-код – в зависимости от поры года. Но важны и внешние моменты. Условно говоря, небритость недопустима. Все-таки пилоты, и в том числе бортпроводники, – это лица компании. Люди вас, даже ваш внешний вид, ассоциируют с безопасностью», – делится Владимир.

Пресловутый автопилот страхует лишь какое-то время. Остальная часть полета, так же как и двести человек на борту, – в руках тех двоих, что за штурвалом.





«Мне всегда нравится пробивать облачность. Когда, условно говоря, вы взлетаете в каком-нибудь Минске, и здесь дождь идет. И этот момент, когда вы пробиваете облачность, вы поднимаетесь над ней, и уже светит солнце. Это так романтично, так поднимает настроение», – вспоминает о любимом моменте полета пилот.

Отпраздновать Новый год с семьей для Владимира Макея – непозволительная роскошь. График пилота чаще всего отличается от пятидневки родных. Романтика профессии заканчивается там, где начинается реальная жизнь.

«Мне нравится романтизация этой профессии. Это приятно. Я это не отрицаю отчасти. Престиж этой профессии покрывает риски. Но профессия очень тяжелая – как физически, так и с точки зрения ответственности», – рассуждает Владимир.





Плавающее расписание, дежурство в резерве, джетлаги, ночные рейсы – сложностей в работе пилота немало: «Когда прихожу домой после рейса, усталость, конечно, есть. Ночные рейсы очень тяжело даются. Но пока как-то справляюсь, приспосабливаюсь. Есть привычки, есть специальные методики, как выполнять ночные рейсы, как выполнять стыковки. Рекомендации по питанию», – рассказывает пилот.

Но над облаками всегда солнце – и к трудностям привыкают. А если здоровье позволяет, пилоты летают вплоть до пенсии. Говорят, они без неба, как птица без крыльев.