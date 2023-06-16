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Лукашенко принял верительные грамоты от послов девяти стран

16.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко принял верительные грамоты от послов девяти стран
 Фото: Официальный сайт президента республики Беларусь

Беларусь всегда выступает за мирное разрешение всех конфликтов и споров. Об этом президент Александр Лукашенко заявил на церемонии вручения верительных грамот от послов девяти стран, сообщает «МИР 24».

Среди них: Таджикистан, Иран, Таиланд, Мексика, Гана. Президент отметил, что встреча проходит накануне значимых для Беларуси дат: Дня Независимости, который отмечают 3 июля, и Дня всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны. Она оставила глубокий след в судьбе каждой семьи. И сегодня, подчеркнул Лукашенко, Беларусь выступает за многополярный, справедливый мир с гарантиями развития для всех стран без исключения. В это время Запад, по мнению белорусского лидера, рушит систему европейской безопасности.

«ООН из цивилизованной диалоговой площадки для разрешения споров и дискуссий о будущем развитии мира превратилась в дипломатическое казино, где заправляют западные воротилы. Пока заправляют. Пытаются затормозить развитие отдельных государств и целых регионов. Мы с таким раскладом категорически не согласны», – подчеркнул Александр Лукашенко.

Дипломаты всегда могут рассчитывать на его личную поддержку и помощь правительства, отметил Александр Лукашенко.



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Среди послов были представители таких государств, как Таджикистан, Иран, Таиланд, Мексика и Гана.
 
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