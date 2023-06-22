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Глава СК России принял участие в митинге-реквиеме в Бресте

22.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Глава СК России принял участие в митинге-реквиеме в БрестеБресте" height="100%" width="670">
Фото: Следственный комитет РФ

Глава Следственного комитета России присоединился к участникам митинга-реквиема в Бресте и почтил память погибших в Великой Отечественной войне, сообщает «МИР 24».

Александр Бастрыкин, его белорусский коллега Дмитрий Гора и другие почетные гости возложили венки к Вечному огню в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой». Днем здесь состоится презентация книги «Срока давности не имеют». Она подготовлена историками Беларуси и России при участии сотрудников прокуратур, министерств юстиций и судебных органов двух стран.

Издание рассказывает о военных преступлениях нацистов и их пособников против народов Советского Союза в годы Великой Отечественной войны.



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Теги: Брест
 
 
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Александр Бастрыкин, его белорусский коллега Дмитрий Гора и другие почетные гости возложили венки к Вечному огню в мемориальном комплексе «Брестская...
 
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