Глава СК России принял участие в митинге-реквиеме в Бресте

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Глава Следственного комитета России присоединился к участникам митинга-реквиема в Бресте и почтил память погибших в Великой Отечественной войне , сообщает «МИР 24».



Александр Бастрыкин, его белорусский коллега Дмитрий Гора и другие почетные гости возложили венки к Вечному огню в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой». Днем здесь состоится презентация книги «Срока давности не имеют». Она подготовлена историками Беларуси и России при участии сотрудников прокуратур, министерств юстиций и судебных органов двух стран.



Издание рассказывает о военных преступлениях нацистов и их пособников против народов Советского Союза в годы Великой Отечественной войны.