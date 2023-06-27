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Бизнес-премия «Номер один» 2023

27.06.2023 18:13 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Иммерсивность, новые технологии, нейросети, бизнес и современное искусство — 22 июня состоялась VII ежегодная бизнес-премия «Номер один» 2023!

Бизнес-премия «Номер один» 2023
Организаторы и ивент-партнёры премии «Номер один» — 2023

В этом году Организаторы удивили публику новым форматом церемонии, глубиной перфомансов, красотой видео оформления и вручением дополнительных специальных наград в сфере бизнеса, культуры и искусства. Мероприятие было похоже на проект из будущего — оформление, как на иммерсивной выставке, выход на сцену без ведущих, как на fashion show, свободное передвижение, но при этом максимальное погружение в тему лидерства через номера, тексты и оформление.

Организаторы считают, что лидеры должны смело смотреть в будущее, быть на шаг впереди конкурентов и использовать все современные технологии, нейросети и искусственный интеллект, чтобы быстро и эффективно добиваться поставленных целей.

О ПРОЕКТЕ

Премия «Номер один» — это престижное событие, которое поощряет достижения компаний № 1 и помогает успешным брендам доносить свои преимущества до широкой аудитории.

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Бизнес-премия «Номер один» 2023
Режиссёр Дмитрий Залесский

Режиссёр премии Дмитрий Залесский: режиссёр-постановщик и хореограф международных шоу в Минске, Вене, Пекине, Париже и Амстердаме:

«Работать над этим проектом было увлекательно и интересно, потому что он сочетал в себе различные области — современное искусство, классическое искусство и современные тенденции в области искусственного интеллекта и нейросетей. Все это объединилось в один большой уникальный проект. В программе участвовали а-капелла „Камерата“, TSAREVS DUO и Заслуженная артистка Республики Беларусь, прима-балерина Большого театра Людмила Хитрова, ZALESKI DANCE DESIGN SHOW и солистка продюсерского центра Platinum Маргарита Вансович.

Бизнес-премия «Номер один» 2023

Мы хотели донести идею о том, что лидер — сильная личность. На пути лидера есть взлеты и падения, но важно в любой ситуации видеть цель, вставать, расправлять плечи и идти дальше.

Для создания глубины восприятия смыслов мы впервые использовали большое количество светодиодных экранов, выстроенных по периметру зала, как на иммерсивных выставках. Смыслы мы старались донести через специальные хореографические, вокальные номера в связке с вовлекающим, обвалакивающим визуальным контентом. Благодаря использованию таких средств выразительности, все присутствующие будто погрузились и прожили историю каждого номера, который подчеркивал тему роста, лидерства и победы.

Над проектом работала сильная команда организаторов, режиссера визуального контента, технических служб. В короткие сроки мы смогли создать уникальный для Беларуси проект, которым можно гордиться.»

Бизнес-премия «Номер один» 2023
Руководитель премии «Номер один» Татьяна Вержбовская

Автор и руководитель премии «Номер один» Татьяна Вержбовская:

«В этом году мы подняли премию на новый уровень по цифрам, росту аудитории и по уровню проведения награждения победителей. В голосовании за лучшие товары и услуги участвовали более 53 000 зарегистрированных пользователей. В премии участвовали около 5000 номинантов, ТОП-5 лучших из них в каждой номинации размещены на сайте рейтингов и обзоров MyTop.by. Потребители могут пользоваться рейтингами и выбирать для себя популярные и любимые товары и услуги. Компании и бренды № 1 ежегодно определяют по комплексной оценке — Потребители, Большое Жюри и Оргкомитет. Мы награждаем в 2023 году более 130 компаний. Мы очень ценим нашу аудиторию и каждый год стараемся создавать удобные сервисы, новые проекты для лучших из лучших.

В 2023 году мы продолжаем поддерживать и рекламировать лучшие культурные объекты и выдающихся деятелей искусства вне конкурса и голосования. Мы хотим подружить лучших представителей из разных сфер бизнеса и культуры. Специальные награды были вручены Белорусской государственной филармонии, Национальному художественному музею Республики Беларусь, Большому Театру Беларуси, Маэстро Александру Анисимову и другим.

Бизнес-премия «Номер один» 2023
Александр Анисимов — главный дирижёр и художественный руководитель Государственного академического симфонического оркестра Республики Беларусь

А также мы впервые вручили специальные награды за развитие ивент-индустрии лучшим представителям праздничного бизнеса. Это молодая креативная индустрия, которая зародилась в Беларуси в начале нулевых, но на сегодняшний день — это крупные компании и высокопрофессиональные специалисты. Это современное техническое обеспечение мероприятий, режиссёрско-постановочные группы, декораторы, организаторы и координаторы.

Мы поздравляем всех победителей премии «Номер один»! Желаем всегда добиваться высоких целей и создавать лучшие товары и услуги во благо всему обществу. Ведь именно лучшие товары и услуги определяют качество нашей жизни. Успехов и процветания!"

За каждой победой стоит человек,

За каждой победой стоит мечта,

За каждой победой стоит цель,

За каждой победой стоит труд,

За каждой победой стоят кризисы и поражения, падения и подъёмы

И только № 1 побеждает все преграды!

ПОБЕДИТЕЛИ БИЗНЕС-ПРЕМИИ «НОМЕР ОДИН» 2023

ЕДА И НАПИТКИ

Бизнес-премия «Номер один» 2023

Мясные деликатесы № 1 — ОАО «Брестский мясокомбинат»
Производитель варено-копченых колбасных изделий № 1 — ОАО «Брестский мясокомбинат»
Детский бренд сосисок № 1 — ДОБРЫЙ АПИК
Пельмени № 1 — МЯСНЫЕ ПОДУШЕЧКИ
Глазированный сырок № 1 — Волковысское ОАО «Беллакт»
Завод молочной продукции № 1 Гродненской области — Волковысское ОАО «Беллакт»
Детские соки и нектары № 1 — Беллакт / ООО «Беллакт-Столица»
Майонез № 1 — КАМАКО
Майонезный соус № 1 — КАМАКО
Кетчуп № 1 — КАМАКО
Соевый соус № 1 — КАМАКО

Бизнес-премия «Номер один» 2023

Рапсовое масло № 1 — Oily
Производитель вареных колбасных изделий № 1 — ОАО «Волковысский мясокомбинат»
Производитель водки № 1 — ООО «Завод Бульбашъ»
Крупа № 1 — Эколайн
Лаваш № 1 — ООО «Савит-Плюс Компани»

Бизнес-премия «Номер один» 2023

Производитель сырокопчёных, сыровяленых колбасных изделий № 1 — ОАО «Гродненский мясокомбинат»
Производитель сосисок и сарделек № 1 — ОАО «Гродненский мясокомбинат»
Яйца № 1 — АВС
Специальная награда за эксклюзивный продукт белорусского производства в номинации «Фруктовые пюре для всей семьи № 1» — Компания АВС

Бизнес-премия «Номер один» 2023

ТУРИЗМ, ОТДЫХ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Мобильное приложение для ставок № 1 — FONBET
Букмекер № 1 — FONBET
Онлайн-казино № 1 — FONBET

Бизнес-премия «Номер один» 2023

Киберспейс № 1 -​ CyberX ​
Туроператор № 1 — АэроБелСервис
Туристическая агентство № 1 — Юнайтед Трэвел
Туристический комплекс премиум-класса Беларуси № 1 — КРАСНЫЙ БОР
Санаторий № 1 в Беларуси — ЮНОСТЬ
SPA-центр № 1 — ЮНОСТЬ
Горнолыжный центр № 1 — СИЛИЧИ
Загородная площадка для активного отдыха № 1 г. Минска — СИЛИЧИ

Бизнес-премия «Номер один» 2023

Компания по горящим турам № 1 — SLETAEM.BY
Парк-отель № 1 в Беларуси — Загородный клуб «Три Медведя»
Курорт № 1 — Санаторий «Приозерный»
Санаторий Витебска и Витебской области № 1 — Санаторно-курортный комплекс «Плисса»
Компания по организации визовой поддержки № 1 — призёр visaBY.com
Ресторан азиатской кухни № 1 — призёр Ресторан «Сезоны»
Отель категории 4 звезды № 1 — призёр Отель «Минск»
Отель № 1 г. Бреста — призёр Бутик-отель STATUS
Загородный SPA Wellness центр № 1 — призёр СИЛИЧИ
Детский развлекательный центр № 1 — призёр КАРАМЕЛЬКА
Пиццерия № 1 г. Гродно — призёр Форно
Пиццерия № 1 г. Бреста — призёр Mozzarella

БАНКИ, СТРАХОВАНИЕ

Бизнес-премия «Номер один» 2023

Инновационный банк № 1 — МТБанк
Банк для VIP-клиентов № 1 — МТБанк
Банк № 1 для малого бизнеса — МТБанк
Специальная награда за устойчивое развитие, создание современных банковских продуктов и эффективный маркетинг — МТБанк
Платежная система № 1 — Mastercard
Страховая компания № 1 — КУПАЛА
Лизинговая компания № 1 — АКТИВЛИЗИНГ
Компания по организации услуг в получении кредита № 1 — Кредит Финанс
Платёжный агрегатор № 1 — Хуткi Грош
Мобильный эквайринг № 1 — Банк БелВЭБ
Компания по разработке бизнес-плана № 1 — призёр БИЗНЕС ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Бизнес-премия «Номер один» 2023

МЕДИЦИНА

Производитель фармацевтических препаратов № 1 — Государственное Предприятие «АКАДЕМФАРМ»
Центр восстановления зрения № 1 — VOKA
Центр аппаратных технологий для лица и тела № 1 — МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «ЭЛАР»
Медицинская лаборатория № 1 — ИООО «Независимая лаборатория ИНВИТРО»
Центр магнитно-резонансной томографии № 1 — ОРТОКЛИНИК
Сеть салонов оптики № 1 — Оптика Fielmann
Стоматология № 1 — Мастодонт
Детский медицинский центр № 1 — BABY BOSS
Центр лазерной косметологии № 1 — Verba
Центр лазерной эпиляции № 1 — Verba
Детская стоматология № 1 — УмкаБелМед
Ортодонтическая зубная щетка № 1 — CURAPROX
Медицинский центр № 1 г. Могилев — Евромедика
Стоматология № 1 г. Гродно — КЛИНИКА МИНТ
Стоматология № 1 г. Гомель — Ю-КЛИНИК

Бизнес-премия «Номер один» 2023

Стоматология № 1 г. Гомель — призёр Стаматалогія «Ю-Дэнт»
Стоматология № 1 г. Гомель — призёр SmailDent
Медицинский центр № 1 — призёр Медицинский центр «Маяк здоровья»

Бизнес-премия «Номер один» 2023

Препарат для увлажнения глаз № 1 — ОПТИНОЛ
Препарат для лечения диареи у взрослых и детей № 1 — СТОПДИАР
Противовирусный и иммуномодулирующий препарат № 1 — ГРОПРИНОСИН
Препарат калия и магния для сердца № 1 — ПАНАНГИН
Противоаллергическое средство № 1 — ФЕНКАРОЛ
Спрей для горла № 1 — ФАРИНГОСПРЕЙ
Средство для полоскания горла № 1 — ФУРАСОЛ
Венотонизирующее средство № 1 — ДЕТРАЛЕКС
Препарат для облегчения симптомов ПМС № 1 — Циклодинон
Препарат для лечения верхних отделов дыхательных путей № 1 — ТОНЗИЛГОН Н

Бизнес-премия «Номер один» 2023

Медицинские услуги, лекарственные средства, в том числе методы лечения, медицинская техника имеют противопоказания к их применению и использованию. Существует также необходимость получения консультации специалиста.

ДОМ

Воротные системы № 1 — Hörmann
Салон элитных обоев № 1 — LeDiosa
Агентство недвижимости № 1 — 7 этажей
Салон элитной керамической плитки № 1 — STONEHOUSE
Матрасы белорусского производства № 1 — призёр УП «ПКФ ЭОСЛЮКС»
Матрасы белорусского производства № 1 — призёр «Фабрика Сна»

БИЗНЕС И ОБРАЗОВАНИЕ

Сеть салонов связи № 1 — МТС
Аутсорсинговая бухгалтерская компания № 1 — Арлепта
Бизнес-школа № 1 — ACADEM.BY
IT-курсы № 1 — Моя IT Школа
Логистическая компания № 1 — RTL Alliance
Студия web-дизайна № 1 — призёр Changes Design Studio
Онлайн-типография № 1 — призёр VMESTE-PRINT.BY

Бизнес-премия «Номер один» 2023

АВТО

Сеть магазинов автозапчастей № 1 — ARMTEK
Стеклоомывающие жидкости № 1 — Chemipro
Сеть автосервисов № 1 — Solid Auto Service
Производитель технических жидкостей для авто № 1 — СООО «М-Стандарт»
Охлаждающие жидкости для автомобилей № 1 — GreenCool
Аренда автомобилей № 1 — призёр PROKAT-AVTO24.BY

Бизнес-премия «Номер один» 2023

ПИТОМЦЫ

Сеть зоомагазинов № 1 — ZOOмаркет
Интернет-магазин зоотоваров № 1 — e-zoo.by
Корм для кошек и собак премиум-класса № 1 — Brit Premium
Наполнитель для кошек № 1 — Cat Step
Зоомагазин № 1 — Гарфилд

КРАСОТА

Сеть магазинов ювелирных изделий и часов № 1 — ZIKO
Производитель декоративной косметики для губ № 1 — RELOUIS
Бренд аптечной косметики № 1 — Avene
Сеть магазинов обуви № 1 — MEGATOP
SPA-салон № 1 — PLANETA SPA
Студия перманентного макияжа № 1 — ERA PERMANENT by Valentina Vasilieva
Студия массажа и косметологии № 1 — Face Body
Бренд профессиональной мужской косметики для волос № 1 — Reuzel
Сеть салонов красоты № 1 — cosmico
Бренд женской одежды № 1 — призёр MOSHE

Бизнес-премия «Номер один» 2023

ПРАЗДНИЧНЫЕ УСЛУГИ

Кейтеринг № 1 — Favorit Catering
Свадебный распорядитель № 1 — Наталья Жуковская
Шеф-повар на ТВ № 1 — Максим Лызо
Компания по прокату профессионального звукового оборудования для концертов № 1 — Soundcafe
Компания по монтажу сценических конструкций для мероприятий № 1 — Blackout studio
Компания по прокату светодиодных экранов № 1 — Blackout studio
Компания по прокату мультимедийного оборудования для мероприятий № 1 — Blackout studio
Доставка воздушных шаров № 1 Доставка воздушных шаров № 1 — призёр cherdak.by
Компания по организации детских праздников № 1 — призёр Каравай

СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАГРАДЫ

Бизнес-премия «Номер один» 2023

Специальная награда за творческие успехи и большой вклад в развитие культуры и искусства в Беларуси — БОЛЬШОЙ ТЕАТР БЕЛАРУСИ

Специальная награда за высокий уровень профессионализма и огромный личный вклад в развитие музыкального искусства в Беларуси — АЛЕКСАНДР АНИСИМОВ

Специальная награда за большой вклад в развитие event индустрии Беларуси в качестве хореографа и режиссёра-постановщика шоу-программ и культурно-зрелищных мероприятий — ДМИТРИЙ ЗАЛЕССКИЙ

Бизнес-премия «Номер один» 2023

Специальная награда за создание популярного проекта атмосферных лекций про искусство — АРТ-ПОВОД

Специальная награда за большой вклад в развитие event- индустрии и барменской культуры в Беларуси — Геннадий Никанчик / Exclusive Bar Catering

Бизнес-премия «Номер один» 2023

Специальная награда за высокий профессионализм, внедрение новых технологий и большой вклад в развитие event-индустрии — Soundcafe

Специальная награда за инновации, высокий профессионализм и большой вклад в развитие event-индустрии — Blackout studio

Специальная награда за большой вклад в развитие event индустрии в Беларуси, внедрение новых технологий и высокий уровень сервиса — Favorit Catering

Бизнес-премия «Номер один» 2023

ИВЕНТ-ПАРТНЕРЫ

Профессиональное световое оборудование, светодиодные экраны — компания Blackout studio
Звуковое оформление мероприятия — Soundcafe
Светодиодные экраны, техническое сопровождение проекта — компания «МИКС РЕНТАЛ»
Видеосъёмка, трансляция — DDVideo
Режиссёр — Дмитрий Залесский
Режиссер визуального контента, дизайнер премии «Номер один» — Анна Лазарева
Координация мероприятия — Divine events
А также благодарность салону вечерней и свадебной моды для роскошных мероприятий и торжеств — La Festa!

ИНФО-ПАРТНЕРЫ

officelife.media, probusiness.io, aif.by, ladys.by, fcollection.by, 103.by, dom.by, obstanovka.by, gorodw. online, traveling.by, myTop.by, garfield.by, carte.by, blizko.by.

Сайт голосования mytop.by

Сайт Премии premium-n-one.com

Телеграм-канал t.me/mytopbelarus

 
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Иммерсивность, новые технологии, нейросети, бизнес и современное искусство - 22 июня состоялась VII ежегодная бизнес-премия «Номер один» 2023!
 
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