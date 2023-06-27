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Бизнес-премия «Номер один» 2023
27.06.2023 18:13 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Иммерсивность, новые технологии, нейросети, бизнес и современное искусство — 22 июня состоялась VII ежегодная бизнес-премия «Номер один» 2023!
В этом году Организаторы удивили публику новым форматом церемонии, глубиной перфомансов, красотой видео оформления и вручением дополнительных специальных наград в сфере бизнеса, культуры и искусства. Мероприятие было похоже на проект из будущего — оформление, как на иммерсивной выставке, выход на сцену без ведущих, как на fashion show, свободное передвижение, но при этом максимальное погружение в тему лидерства через номера, тексты и оформление.
Организаторы считают, что лидеры должны смело смотреть в будущее, быть на шаг впереди конкурентов и использовать все современные технологии, нейросети и искусственный интеллект, чтобы быстро и эффективно добиваться поставленных целей.
Режиссёр премии Дмитрий Залесский: режиссёр-постановщик и хореограф международных шоу в Минске, Вене, Пекине, Париже и Амстердаме:
«Работать над этим проектом было увлекательно и интересно, потому что он сочетал в себе различные области — современное искусство, классическое искусство и современные тенденции в области искусственного интеллекта и нейросетей. Все это объединилось в один большой уникальный проект. В программе участвовали а-капелла „Камерата“, TSAREVS DUO и Заслуженная артистка Республики Беларусь, прима-балерина Большого театра Людмила Хитрова, ZALESKI DANCE DESIGN SHOW и солистка продюсерского центра Platinum Маргарита Вансович.
Мы хотели донести идею о том, что лидер — сильная личность. На пути лидера есть взлеты и падения, но важно в любой ситуации видеть цель, вставать, расправлять плечи и идти дальше.
Для создания глубины восприятия смыслов мы впервые использовали большое количество светодиодных экранов, выстроенных по периметру зала, как на иммерсивных выставках. Смыслы мы старались донести через специальные хореографические, вокальные номера в связке с вовлекающим, обвалакивающим визуальным контентом. Благодаря использованию таких средств выразительности, все присутствующие будто погрузились и прожили историю каждого номера, который подчеркивал тему роста, лидерства и победы.
Над проектом работала сильная команда организаторов, режиссера визуального контента, технических служб. В короткие сроки мы смогли создать уникальный для Беларуси проект, которым можно гордиться.»
Автор и руководитель премии «Номер один» Татьяна Вержбовская:
«В этом году мы подняли премию на новый уровень по цифрам, росту аудитории и по уровню проведения награждения победителей. В голосовании за лучшие товары и услуги участвовали более 53 000 зарегистрированных пользователей. В премии участвовали около 5000 номинантов, ТОП-5 лучших из них в каждой номинации размещены на сайте рейтингов и обзоров MyTop.by. Потребители могут пользоваться рейтингами и выбирать для себя популярные и любимые товары и услуги. Компании и бренды № 1 ежегодно определяют по комплексной оценке — Потребители, Большое Жюри и Оргкомитет. Мы награждаем в 2023 году более 130 компаний. Мы очень ценим нашу аудиторию и каждый год стараемся создавать удобные сервисы, новые проекты для лучших из лучших.
В 2023 году мы продолжаем поддерживать и рекламировать лучшие культурные объекты и выдающихся деятелей искусства вне конкурса и голосования. Мы хотим подружить лучших представителей из разных сфер бизнеса и культуры. Специальные награды были вручены Белорусской государственной филармонии, Национальному художественному музею Республики Беларусь, Большому Театру Беларуси, Маэстро Александру Анисимову и другим.
А также мы впервые вручили специальные награды за развитие ивент-индустрии лучшим представителям праздничного бизнеса. Это молодая креативная индустрия, которая зародилась в Беларуси в начале нулевых, но на сегодняшний день — это крупные компании и высокопрофессиональные специалисты. Это современное техническое обеспечение мероприятий, режиссёрско-постановочные группы, декораторы, организаторы и координаторы.
Мы поздравляем всех победителей премии «Номер один»! Желаем всегда добиваться высоких целей и создавать лучшие товары и услуги во благо всему обществу. Ведь именно лучшие товары и услуги определяют качество нашей жизни. Успехов и процветания!"
За каждой победой стоит человек,
За каждой победой стоит мечта,
За каждой победой стоит цель,
За каждой победой стоит труд,
За каждой победой стоят кризисы и поражения, падения и подъёмы
И только № 1 побеждает все преграды!
ПОБЕДИТЕЛИ БИЗНЕС-ПРЕМИИ «НОМЕР ОДИН» 2023
ЕДА И НАПИТКИ
Мясные деликатесы № 1 — ОАО «Брестский мясокомбинат»
Рапсовое масло № 1 — Oily
Производитель сырокопчёных, сыровяленых колбасных изделий № 1 — ОАО «Гродненский мясокомбинат»
ТУРИЗМ, ОТДЫХ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Мобильное приложение для ставок № 1 — FONBET
Киберспейс № 1 - CyberX
Компания по горящим турам № 1 — SLETAEM.BY
БАНКИ, СТРАХОВАНИЕ
Инновационный банк № 1 — МТБанк
МЕДИЦИНА
Производитель фармацевтических препаратов № 1 — Государственное Предприятие «АКАДЕМФАРМ»
Стоматология № 1 г. Гомель — призёр Стаматалогія «Ю-Дэнт»
Препарат для увлажнения глаз № 1 — ОПТИНОЛ
Медицинские услуги, лекарственные средства, в том числе методы лечения, медицинская техника имеют противопоказания к их применению и использованию. Существует также необходимость получения консультации специалиста.
ДОМ
Воротные системы № 1 — Hörmann
БИЗНЕС И ОБРАЗОВАНИЕ
Сеть салонов связи № 1 — МТС
АВТО
Сеть магазинов автозапчастей № 1 — ARMTEK
ПИТОМЦЫ
Сеть зоомагазинов № 1 — ZOOмаркет
КРАСОТА
Сеть магазинов ювелирных изделий и часов № 1 — ZIKO
ПРАЗДНИЧНЫЕ УСЛУГИ
Кейтеринг № 1 — Favorit Catering
СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАГРАДЫ
Специальная награда за творческие успехи и большой вклад в развитие культуры и искусства в Беларуси — БОЛЬШОЙ ТЕАТР БЕЛАРУСИ
Специальная награда за высокий уровень профессионализма и огромный личный вклад в развитие музыкального искусства в Беларуси — АЛЕКСАНДР АНИСИМОВ
Специальная награда за большой вклад в развитие event индустрии Беларуси в качестве хореографа и режиссёра-постановщика шоу-программ и культурно-зрелищных мероприятий — ДМИТРИЙ ЗАЛЕССКИЙ
Специальная награда за создание популярного проекта атмосферных лекций про искусство — АРТ-ПОВОД
Специальная награда за большой вклад в развитие event- индустрии и барменской культуры в Беларуси — Геннадий Никанчик / Exclusive Bar Catering
Специальная награда за высокий профессионализм, внедрение новых технологий и большой вклад в развитие event-индустрии — Soundcafe
Специальная награда за инновации, высокий профессионализм и большой вклад в развитие event-индустрии — Blackout studio
Специальная награда за большой вклад в развитие event индустрии в Беларуси, внедрение новых технологий и высокий уровень сервиса — Favorit Catering
ИВЕНТ-ПАРТНЕРЫ
Профессиональное световое оборудование, светодиодные экраны — компания Blackout studio
ИНФО-ПАРТНЕРЫ
officelife.media, probusiness.io, aif.by, ladys.by, fcollection.by, 103.by, dom.by, obstanovka.by, gorodw. online, traveling.by, myTop.by, garfield.by, carte.by, blizko.by.
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Иммерсивность, новые технологии, нейросети, бизнес и современное искусство - 22 июня состоялась VII ежегодная бизнес-премия «Номер один» 2023!
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